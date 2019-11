Con il rocambolesco successo sull'Arsenal il Liverpool si è qualificato per i quarti di finale di Carabao Cup. Ma vincendo quell'incontro ha complicato tremendamente il proprio calendario. Klopp dopo il successo sui Gunners (5-5 al 90′ e 5-4 ai rigori) era stato tagliente e deciso: "In tanti avranno tifato Arsenal perché la nostra vittoria scombina i piani della Premier", e poi aveva minacciato il forfait per la gara con l'Aston Villa: "Se non troviamo una data potremmo non giocare quella partita". Alla fine il Liverpool la soluzione l'ha trovata, ed è un'assoluta novità. I Reds con una squadra, piuttosto giovane, giocheranno contro l'Aston Villa il 17 dicembre e il giorno dopo con i big scenderanno in campo nella semifinale del Mondiale per Club.

Liverpool in campo il 17 dicembre contro l'Aston Villa

La gara dei quarti di Coppa di Lega (Carabao Cup) è in programma il 17 dicembre, quel giorno però i Reds di Klopp saranno in Qatar dove giocheranno il Mondiale per Club. I campioni d'Europa non sono riusciti a trovare una data utile per la sfida con l'Aston Villa, posticiparla a gennaio è risultato impossibile. E così il Liverpool ha deciso che a Birmingham manderà in campo una seconda squadra, composta fondamentalmente da giovani e da qualche seconda linea. Occasione d'oro sulla carta per l'Aston Villa.

E in campo il 18 dicembre nel Mondiale per Club in Qatar

Il giorno successivo, e cioè il 18 dicembre, il Liverpool invece con tutti i titolarissimi e Klopp in panchina giocherà la semifinale del Mondiale per Club con un avversario da definire. Una situazione incredibile, un evento unico. Perché i Reds giocheranno due partite ufficiali a poche ore di distanze con due formazioni diverse, una in Inghilterra, l'altra in Asia. Questo il comunicato ufficiale del Liverpool: