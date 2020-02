Dries Mertens ce l’ha fatta. L’attaccante belga aveva un grande obiettivo ed è riuscito a realizzarlo. Da stasera Mertens è il calciatore con più gol nella storia del Napoli, primato condiviso con Marek Hamsik. Entrambi ne hanno segnati 121. E ora il numero 14 dei partenopei ha la possibilità di portarsi da solo al comando della classifica all time dei migliori marcatori del Napoli.

Il record di Mertens

Voleva il primato e se l’è preso, anche se di fatica ne ha fatta parecchia ‘Ciro’ Mertens che è rimasto a digiuno in campionato per oltre quattro mesi, tra fine settembre e l’inizio di febbraio, nel mezzo quattro marcature in Champions. Probabilmente nemmeno lui quando è arrivato, nell’estate del 2013, pensava di diventare, oltre che un idolo della tifoseria, il giocatore con più gol di sempre del Napoli. Il 30 ottobre del 2013 in occasione di un Fiorentina-Napoli realizzò il primo gol con la maglia azzurra, ai viola fece gol anche nella finale di Coppa Italia giocata sei mesi più tardi. Al Napoli è arrivato da esterno offensivo, non aveva il posto fisso, poi dopo l’infortunio di Milik, autunno 2016, Sarri lo inventa centravanti e lui diventa un bomber implacabile. La stagione 2016-2017 è la migliore di tutta la sua carriera, realizza 28 reti in campionato e chiude al secondo posto nella classifica dei cannonieri (a meno uno da Dzeko).

121esimo gol con il Napoli in Champions contro il Barcellona

Poco prima della mezz'ora della partita degli ottavi d'andata di Champions League con il Barcellona Dries Mertens ha realizzato il 121° gol con la maglia del Napoli. Il belga ha concluso un'azione splendida, iniziata da Di Lorenzo e proseguita con Fabian Ruiz, con un tiro a giro meraviglioso che non ha lasciato scampo a Ter Stegen e ha fatto esplodere di gioia lo Stadio San Paolo.

Sorpasso e rinnovo: i prossimi obiettivi di Mertens

Adesso Mertens ha la possibilità, segnando un gol, di diventare il miglior bomber di sempre del Napoli, staccando Hamsik, che lo ha aveva incitato con un video sui social. Ha tempo, ma forse nemmeno troppo. Perché il suo contratto scade a giugno e il rinnovo sembra lontano, il giocatore pare abbia chiesta un biennale da 7,5 milioni netti a stagione.

La classifica dei 10 più grandi bomber di sempre del Napoli

1) Dries Mertens 121 gol; 2) Marek Hamsik 121 gol; 3) Diego Armando Maradona 115 gol; 4) Attila Sallustro 108 gol; 5) Edinson Cavani 104 gol; 6) Antonio Vojak 103 gol; 7) José Altafini 97 gol; 8) Careca 96 gol; 9) Gonzalo Higuain 95 gol; 10) Lorenzo Insigne 86 gol.