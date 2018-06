Si sta rischiando un vero e proprio dramma in Thailandia, dove 12 giovani calciatori sono rimasti intrappolati all'interno di cunicoli lunghi 25 km in un sistema di grotte sotterranee, sorpresi dal maltempo che continua a imperversare e a frenare i soccorsi. Da 4 giorni si sta cercando di trovare una via d'uscita mentre genitori e parenti sono accorsi in massa davanti al luogo del disastro. Ci potrebbero essere possibilità che tutti siano illesi ma le fortissime piogge di queste ultime ore stanno creando disagi e soprattutto allagando i cunicoli.

Tutti sono in apprensione per la vita di 12 giovani calciatori e il loro allenatore che sono rimasti bloccati all'interno di una serie di grotte ostacolate dagli smottamenti per il maltempo: l'aumento del livello dell'acqua durante la notte ha impedito ai soccorritori di continuare le ricerche e una terza zona di questa rete sotterranea di grotte che si estende per diversi chilometri è completamente inondata.

La situazione potrebbe aggravarsi di ora in ora e i soccorritori stanno lavorando notte e giorno. L'acqua all'interno della grotta è molto fangosa "e c'è poco ossigeno" ha detto Narongsak Ossttanakorn, il governatore della provincia di Chiang Rai. Durante un incontro con la stampa di fronte alla grotta Ossttanakorn ha ribadito la drammaticità della situazione: "Ogni secondo conta per questi ragazzi"

Le squadre di ricerca hanno prima provato a scavare una via d'accesso con i mezzi tradizionali, poi hanno deciso di utilizzare anche dei droni con sensori termici per sorvolare le caverne nella zona e dei veicoli sottomarini telecomandati azionati a distanza. L'estremo tentativo è di provare a determinare la collocazione delle tredici persone all'interno della cavità naturale e cercare una via d'accesso direzionale, senza perdere ulteriore tempo prezioso