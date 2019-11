Parma e Roma che si sfideranno oggi al Tardini, l’incontro inizierà alle ore 18, hanno lo stesso obiettivo: vogliono il riscatto. Gli emiliani sono reduci da un pari con la Fiorentina e da una sconfitta interna con il Verona. I giallorossi che sono terzi in classifica e hanno la possibilità di puntellare il posto in Champions giovedì hanno perso con il Borussia, un ko che ha messo a rischio il percorso in Europa League.

Dove vedere in tv e streaming Parma-Roma

L’incontro del Tardini tra il Parma di D’Aversa e la Roma di Fonseca si disputerà oggi e inizierà alle ore 18. La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che trasmetterà l’incontro sui canali Sky Sport Serie A (202), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251), ma anche su quelli di Sky del digitale terrestre. Parma-Roma si potrà seguire anche in streaming su Sky Go e su Now Tv.

Le ultime notizie sulle formazioni di Parma-Roma

D’Aversa non ha vinto nessuna delle ultime tre partite, pure a causa dei tanti infortuni dei suoi attaccanti. Uno di questi è stato recuperato. Al centro dell’attacco ci sarà Cornelius. Nella Roma non ci saranno grosse sorprese. Fonseca è intenzionato a confermare Mancini.

Qui Parma. Kulusevski, obiettivo di mercato dell’Inter, lascerà il ruolo di falso nueve, perché è tornato Cornelius, lo svedese era stato grande protagonista nell’ultimo successo del Parma (il 5-1 al Genoa del 20 ottobre). In difesa Gagliolo.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All.: D’Aversa.

Qui Roma. Fazio resta al centro della difesa al fianco di Smalling. A centrocampo Mancini con Veretout. Kluivert, Zaniolo e Pastore alle spalle dell’unica punta Dzeko. Non ha alcuna intenzione di cambiare formazione Fonseca che sa quanto sarebbe importante vincere a Parma.