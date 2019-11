Il campionato per lasciarsi alle spalle la delusione in Champions (sconfitta per 3-2 in rimonta subita a Dortmund) e l'intervento polemico del tecnico, Antonio Conte, in diretta tv subito dopo il match di Coppa. "Erano uno stimolo a fare meglio, sono qui per fare la storia di questo club", le parole dell'allenatore nella conferenza stampa di vigilia del match che si gioca alle 18 a San Siro.

Dove vedere in tv e streaming Inter-Verona

La partita Inter-Verona verrà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Sarà possibile anche la visione in streaming dell'evento attraverso la piattaforma Sky Go.

Le ultime notizie sulle formazioni di Inter e Verona

Vincere per tenere il passo della Juventus, l'Inter ci prova sfruttando il turno casalingo contro l'Hellas Verona. A San Siro arriva una delle avversarie più in forma che vuol dare continuità al proprio rendimento per allontanarsi ulteriormente dalla zona salvezza. Ecco le possibili scelte di formazione di Conte e Juric.

Qui Inter. Asamoah è in forte dubbio e non dovrebbe essere in campo. Al netto dell'indisponibilità di Sensi, le scelte di Conte sono abbastanza chiare. Handanovic tra i pali. Difesa con Skriniar e de Vrij, mentre Bastoni potrebbe prendere il posto di Godin. Asamoah è in forte dubbio e non dovrebbe farcela. A centrocampo Lazaro a destra, con Candreva a sinistra. Vecino, Brozovic e Barella nel cuore della mediana. In attacco confermati Lautaro Martinez e Lukaku.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella, Candreva; Lukaku, Lautaro Martinez.

Qui Hellas Verona. Kumbulla e Veloso non ci saranno nel Verona di scena a San Siro. Il tecnico rilancia Dawidowicz al centro della difesa accanto a Rahmani e Gunter. Linea mediana con Pessina accanto ad Amrabat, con Faraoni e Lazovic esterni. Verri e Zaccagni alle spalle di Salcedo.