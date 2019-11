Brescia-Torino è il primo degli anticipi della 12a giornata di Serie A in programma oggi, 9 novembre. Si gioca alle ore 15, allo stadio Rigamonti si affronteranno due squadre reduci da due sconfitte cocenti. Il ko per 3-1 contro il Verona ha portato all'esonero di Corini con l'ingaggio di Fabio Grosso quale nuovo allenatore delle ‘rondinelle', penultime e in piena zona retrocessione. La sconfitta nel derby con la Juventus ha invece aggiunto zavorra alle ambizioni d'Europa dei granata, adesso 15simi e staccati di 10 punti dalla zona Coppa.

Dove vedere in tv e in streaming Brescia-Torino

Brescia-Torino verrà trasmessa in diretta esclusiva e in chiaro per abbonati sui canali di Sky: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per chi volesse assistere al match anche in streaming potrà collegarsi alla piattaforma on-line Sky Go.

Le ultime notizie sulle probabili formazioni di Brescia-Torino

Fabio Grosso debutta sulla panchina del Brescia in un momento molto delicato della stagione. Ai lombardi serve una vittoria a tutti i costi per muovere la classifica e sganciarsi dalla zona retrocessione. Nel Toro, invece, Mazzarri non potrà usufruire di Zaza, infortunato (fuori per un mese)

Qui Brescia. Probabile che il tecnico opti per una difesa a quattro con Sabelli e Martella esterni. Gastaldello e Cistana i centrali. Bisoli, Tonali e Romulo saranno i tre centrali di centrocampo con Ndoj trequartista alle spalle di Donnarumma e Balotelli

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo; Ndoj; Balotelli, A. Donnarumma. All.: Grosso

Qui Torino. Baselli in non perfette condizioni. Mazzarri ritrova in difesa Nkoulou che, scontato il turno di squalifica. Lyanco e Bremer al ballottaggio per una maglia da titolare accanto a Izzo. In attacco ci saranno Verdi e Belotti con Zaza infortunato alla caviglia.