La Roma è capolista nel Gruppo J di Europa League e questa sera, nel match in programma alle ore 21 al Borussia Park contro il Mönchengladbach, ha l'opportunità di allungare il passo (attualmente è prima a quota 5 punti), mettere un'ipoteca sulla qualificazione ai sedicesimi di finale e soprattutto riscattare l'ingiustizia subita all'andata quando ai tedeschi venne concesso un calcio di rigore inesistente per la svista palese dell'arbitro.

Dove vedere Borussia Mönchengladbach-Roma in tv

I tifosi della Roma hanno una doppia possibilità di vedere in diretta la partita di Coppa. Gli abbonati a Sky potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport 1 (201 del satellite, 472 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 252). Chi volesse assistere al match online, potrà farlo collegandosi allo streaming di Sky Go oppure alla Now Tv, emittente digitale del network satellitare. Match trasmesso anche in chiaro su Tv8.

Le probabili formazioni di Borussia Mönchengladbach-Roma

Quali saranno le scelte di Paulo Fonseca per la gara in programma contro i tedeschi? Il tecnico, che a disposizione una rosa sempre condizionata dagli infortuni, proverà a dosare le energie in vista dell'ultimo impegno di campionato prima della sosta (gara col Parma, domenica alle 18). Tra i pali ci sarà Pau Lopez. Linea difensiva con Santon e Kolarov esterni, Smalling e Fazio centrali. La novità potrebbe essere l'impiego di Perotti al posto di Pastore. Conferme obbligate per Mancini e Veretout in mediana e per Edin Dzeko in attacco.