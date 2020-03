La Juventus ha fatto filotto: sei punti in due gare contro l'Inter e minaccia nerazzurra scacciata via. Con il successo nel deserto dell'Allianz Stadium domenica sera i bianconeri hanno eliminato una delle due contendenti alla lotta per il titolo, ora resta solamente la Lazio. Una prova di forza, qualità, gioco. Per Antonio Conte è stata una resa, sul campo. Se è vero che l'emergenza sanitaria da Coronavirus che ha imposto lo stadio senza tifosi poteva essere un elemento a sfavore dei bianconeri è anche vero che chi ha pagato il più alto pegno è stata proprio l'Inter.

Due vittorie, sei punti e due gol che hanno spezzato l'ultimo equilibrio grazie a Ramsey e Dybala autori delle reti che al momento hanno riportato in testa i bianconeri in un campionato sempre più incerto, soprattutto in attesa di cosa si deciderà martedì 10 marzo quando i vertici del calcio si riuniranno per stabilire cosa fare da qui in avanti tra le polemiche di uno stop totale e il proseguimento a porte chiuse.

Le porte chiuse, il nodo del contendere

Proprio le porte chiuse sono state oggetto di polemica e contraddizioni nelle ultime settimane. Un placebo per poter prima continuare a giocare dopo i rinvii iniziali, poi per evitare una chiusa totale del sistema calcio. Con presidenti in lotta tra loro, tra cui in prima linea Steven Zhang, numero uno interista che ha attaccato duramente le scelte ballerine della Lega Serie A.

Porte chiuse, l'ironia sui social

Le porte chiuse che sono ritornate anche nel dopo partita di Juventus-Inter, sui social ma questa volta con toni e argomenti differenti, più leggeri e ironici, quasi a stemperare il clima su un argomento più che serio come l'epidemia in atto da Coronavirus. Ne ha approfittato Douglas Costa rispondendo al commento ironico di un tifoso bianconero ad un post del brasiliano che ritraeva i festeggiamenti per il successo nello spogliatoio bianconero.

"L'unione fa la forza!" scrive l'esterno offensivo bianconero ritraendo una foto d'esultanza nello spogliatoio juventino con tutti i giocatori insieme a festeggiare il successo che vale il primato. Un commento, tra i tanti non passa inosservato: " “tenere le distanze, altrimenti Marotta vi chiede la vittoria a tavolino…Forse anche lo scudetto…fino alla fine". Occasione troppo ghiotta per non inserire un pensiero al veleno verso l'ex ad oggi in nerazzurro: "Non erano chiuse bene le porte… oppure la prossima volta si gioca a luci spente"