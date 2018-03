Inghilterra-Italia a Wembley, una amichevole dai forti contorni storici che fanno impazzire gli appassionati ma che in fondo, sulla carta oggi vale poco o nulla soprattutto per gli Azzurri. Se i Tre Leoni si stanno preparando ai Mondiali e si testeranno su un match che avrà un significato importante in chiave Russia, per gli uomini di Di Biagio c'è solo la voglia di evitare l'ennesima brutta figura. Dopo l'eliminazione con la Svezia, dopo le due pere ricevute dall'Argentina. E' il momento di svoltare, in ogni modo.

L'addio di Buffon

Per farlo, Di Biagio proverà a cambiare qualcosa rispetto alla prima amichevole e il più interessante intervento del ct potrebbe proprio arrivare dalla porta con Gigi Donnarumma schierato da titolare. Un segnale importante soprattutto in chiave futura perché l'estremo del Milan è da tutti indicato come il nuovo Buffon visto che Superman si appresta all'addio definitivo.

Il ballottaggio con Perin

Donnarumma ha vinto il ballottaggio con Perin, come ha confermato in conferenza Di Biagio e per il giovane talento rossonero inizierà ufficialmente l'avventura azzurra. Buffon dirà addio ai colori azzurri dopo 176 presenze in Nazionale, un record assoluto e proverà a dare gli ultimi preziosi consigli a chi ne riceverà l'investitura e le responsabilità.

Il debutto a Wembley

In una cornice unica, Wembley teatro di mille epiche partite non solo delle Nazionali. Uno scenario che ogni ‘debuttante' vorrebbe avere e che conferma un Donnarumma predestinato al mondo del calcio ad altissimo livello. Per lui, Di Biagio ha pensato un'Italia con il solito schema tattico, un 4-3-3 già visto con l'Argentina ma che cambierà negli interpreti.

L'Italia anti Inghilterra

In difesa Bonucci e Rugani saranno la coppia centrale mentre sulle fasce gli affondi saranno affidati a Darmian e a Florenzi. In mezzo al campo c'è la conferma di Jorginho che sta attraversando un periodo di forma strepitoso coadiuvato dal giallorosso Pellegrini e dal laziale Parolo. In avanti il trio Candreva-Immobile-Insigne. Almeno nei minuti iniziali, poi, al di là di come andrà la gara, la solita girandola di cambi.

Le probabili formazioni

INGHILTERRA (3-4-3): Butland; Walker, Stones, Mawson; Trippier, Dier, Henderson, Young; Sterling, Vardy, Alli.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Rugani, Darmian; Pellegrini, Jorginho, Parolo; Candreva, Immobile, Insigne.