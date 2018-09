Contro la Roma il Milan è riuscito a conquistare una vittoria a dir poco preziosa. Il gol in extremis di Cutrone regala ai rossoneri una sosta per gli impegni delle nazionali serena e cancella il ricordo della rimonta incassata dal Napoli nell'esordio stagionale in Serie A. Non può non sorridere anche Gigio Donnarumma che negli ultimi mesi ha lavorato duramente per confermare i gradi di titolare della porta del Milan nonostante l'arrivo di Pepe Reina.

Donnarumma e il ballottaggio estivo con Reina

Non sono stati mesi facili quelli di Gigio. Per tutta l'estate infatti si è parlato del nuovo possibile ballottaggio con il neoacquisto Reina per il ruolo di portiere titolare del Milan. Gattuso non ha mai avuto dubbi sulle qualità del giovane estremo difensore che ha parlato poco, allenandosi duramente al fianco dell'ex Napoli. Dopo la vittoria contro la Roma però ecco che in esclusiva ai microfoni di Sky il classe 1999 ha rotto il silenzio tornando a parlare della vittoria della Roma e soprattutto della sua crescita.

Il nuovo Donnarumma e gli obiettivi personali e del Milan

Parole di entusiasmo per il nuovo gruppo Milan e la voglia di crescere ancora lavorando duramente in allenamento. Tutto con un obiettivo principale, quello di riportare i rossoneri in Champions: "Siamo davvero un grande gruppo, ci tenevamo tanto a vincere. L'abbiamo voluto tutti dal primo all'ultimo, è stato davvero emozionante. Accetto sempre le critiche, provo sempre a reagire. Sono un ragazzo tranquillo, lavoro al massimo senza farmi condizionare da niente. Do tutto in ogni allenamento. Obiettivo Champions? Vogliamo ritornare dove merita il Milan, ci proveremo tutti insieme". E non può che giovare al Milan la presenza costante al seguito della squadra di Gattuso della nuova dirigenza e in primis degli ex calciatori Leonardo, Maldini e soprattutto Kakà. Figure che rappresentano tanto per Donnarumma e compagni: "È stato veramente emozionante. La loro presenza ti mette un po' di soggezione, ma ti spinge a dare tutto quello che hai".

Donnarumma in Nazionale. Azzurri a caccia del riscatto

E ora sotto con la Nazionale per Gigio che anche in azzurro troverà un gruppo affamato e desideroso di riscatto dopo il flop della mancata partecipazione ai Mondiali. Come in casa Milan, anche nel quartier generale dell'Italia di Mancini si pensa solo a vincere e a riportare la Nazionale nell'Olimpo del calcio internazionale: "Sempre bello ed emozionante tornare a Coverciano, è la casa del nostro calcio. Cerchiamo di riportare il nostro calcio dove merita"