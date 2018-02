Sotto i riflettori sempre. Gianluigi Donnarumma vi è finito ancora una volta questa settimana quando sono emerse – di nuovo – le voci sul futuro che a giugno lo vorrebbero lontano dall'Italia e dal Milan. Il Real Madrid lo ha messo nel mirino ma è il Paris Saint-Germain che al momento ha preso quota. Niente è stato ancora deciso, compreso il fatto che potrebbe essere Pepe Reina a prenderne il posto tra i pali dei rossoneri. Quanto ricaverebbero i rossoneri in caso di cessione? Non meno di 50 milioni di euro, cifra destinata a lievitare a seconda del cammino e dei risultati sportivi del ‘diavolo' in campionato: un'eventuale qualificazione alla prossima edizione di Champions farebbe schizzare la somma alle stelle oppure chiuderebbe del tutto le porte all'addio.

Diciottenne d'oro.

Presto per dirlo con certezza, per adesso sul tavolo restano le cifre reali. Quali? Eccole: Donnarumma guadagna 6 milioni di euro netti a stagione in base al contratto che lo lega al Milan fino al 2021. Una cascata di denaro per un ragazzo di 18 anni che, alla scadenza naturale dell'accordo, si ritroverà 22enne e con un ricco conto in banca. Dovesse andar via, vedrebbe lievitare ulteriormente i propri introiti in base ai quali attualmente percepisce 125 mila euro a settimana, circa 500 mila euro al mese. Un ingaggio di cui in Europa – eccezion fatta per Mbappé al Psg (18) e Dembélé al Barça (12) – nessun altro giovane può beneficiare mentre in Italia è superiore pefino a quello di Mauro Icardi e pari a quello di Douglas Costa. Solo Higuain, Dybala e Bonucci guadagnano di più.

Pagato più di Messi e CR7.

I conti non tornano se raffrontati alle cifre destinate ai due più forti calciatori presenti sulla scena internazionale. Nella stagione 2007/2008, a 20 anni, Messi firmava il suo terzo rinnovo contrattuale con il Barcellona e si ‘accontentava' di un ingaggio da 4.5 milioni di euro pur avendo accumulato oltre 60 presenze e 20 reti con i catalani, una ventina di presenze con l'Argentina e un Mondiale (2006). Cristiano Ronaldo, decisivo nella finale di Champions con il Manchester United del 2008, prima dell'inizio della stagione 2007/2008 aveva uno stipendio di 5.3 milioni di euro.

Diciottenne ‘povero'

Se Donnarumma è il 18enne più pagato d'Europa e il quarto giocatore più pagato d'Italia in Serie A il calciatore (coetaneo e portiere) meno pagato è il 18enne lituano, Titas Krapikas (terzo portiere della Sampdoria): stipendio da 20.000 euro all'anno, più o meno circa quello che Donnarumma intasca in un solo giorno.