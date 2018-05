Cristiano Ronaldo giocherà altri 3, massimo 4 anni poi quando si accorgerà di non essere più competitivo come adesso appenderà le scarpette al chiodo. Dolores Aveiro è la madre del campione portoghese e nell'intervista al quotidiano francese L'Equipe racconta la vita ‘normale' (quando varca le porte di casa) di una stella del calcio internazionale. Cinque volte Pallone d'Oro, uomo brand, macchina da business, straricco e ricercato dai marchi che pagano profumatamente un suo tweet: tutto questo è CR7 che tra le mura domestiche sveste i panni dell'uomo che non deve chiedere mai.

Gli ho insegnato a rispettare chi lo circonda – ha ammesso la signora Aveiro – e lui sa che quando è casa non deve giocare a fare la stella. E' importante saper dare il giusto valore alle cose, agli affetti più cari.

Da bimbo indesiderato a dono del cielo. Nella chiacchierata con il reporter francese ‘mamma Ronaldo' conferma che la notizia della gravidanza la lasciò sconvolta: le difficoltà economiche in cui versava allora la famiglia la spinsero a un gesto estremo… aveva pensato di abortire, poi prevalse l'istinto materno. Un figlio non voluto cresciuto come un tesoro e non solo per il conto in banca che si ritrova oggi.

Cristiano è sempre stato un ragazzo umile ma con una grande voglia di affermarsi e migliorarsi. Ha sempre avuto la cultura del lavoro e non s'è mai concesso particolari distrazioni. Spesso soffro quando leggo certe cose sul suo conto ma sia io sia lui abbiamo imparato a essere più distaccati rispetto a queste cose anche trovo comunque difficile sopportarle.

CR7 vs Lionel Messi. Real Madrid vs Barcellona. Due fuoriclasse, altrettanti modelli di riferimento: la potenza e la forza fisica al servizio della tecnica da un lato; la fantasia e la meraviglia a corredo del talento. E pensare che il primogenito, Cristiano junior è un fan della Pulce… Papà Ronaldo sopporta ma quando chiude la porta di casa lascia tutto il mondo fuori e con esso anche quell'eterna rivalità con l'asso argentino.