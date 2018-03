Alla fine sarà MediaPro a gestire i diritti televisivi del nostro calcio. Il colosso dei media spagnolo ha versato il primo acconto ponendo la pietra miliare di una nuova era, più competitiva, di come si vedrà e si vivrà il calcio da qui in avanti. Ulteriore scelta, per i fruitori, più disponibilità e possibilità di spezzettare ulteriormente gli appuntamenti perché tutti abbiano maggiore visibilità. Così da arricchire l'offerta e di conseguenza – assicurano a MediaPro – abbassare i prezzi. Per la felicità di tutti: squadre, Lega, tifosi.

La Lega Calcio ufficializza l'acconto

Il nuovo corso è iniziato ufficialmente perché è appena stato notificato alla Lega calcio di serie A il versamento dell'acconto per i diritti tv 2018-21 da parte di Mediapro. Il gruppo audiovisivo spagnolo è stato l'indiscusso vincitore del bando in qualità di intermediario indipendente, e adesso ha accreditato l'importo dovuto. Quindi, non ci sono più dubbi: chi vorrà trasmettere il calcio in tv dovrà fare i conti con questa società, nuova nel panorama italiano ma ben radicata a livello internazionale.

Scadenze rispettate

La Lega Serie A ha anche precisato che l'acconto che era stato richiesto e che è stato versato è pari a 64.050.061 euro, IVA compresa. Il pagamento è avvenuto ventiquattro ore prima della scadenza del termine previsto dall'art. 10.1.1.(i) dell'Invito a Offrire per la licenza dei diritti audiovisivi della Serie A per il territorio italiano per il periodo 2018-2021. Ulteriore garanzia di solidità e di serietà da parte dell'azienda spagnola.

Attese fideiussioni per oltre 1 miliardo

Se tutto procederà come deve, nelle prossime settimane arriveranno senza intoppi anche le fideiussioni per oltre un miliardo che il gruppo catalano dovrà presentare, così come richiesto dagli accordi firmati. Il tutto arriva alla vigilia dell'Assemblea ordinaria della Lega di Serie A, con all'ordine del giorno – oltre alla classica verifica dei poteri – anche la licenza dei diritti audiovisivi per le dirette a pagamento della Serie A in Italia per il periodo 2018/21.