Domani potrebbe essere una nuova giornata campale per i diritti televisivi del calcio italiano. Che hanno avuto in Mediapro il più quotato detentore dei requisiti richiesti da Lega e Figc ma che è stato poi stoppato sulla linea da un ricorso – vinto – di Sky. Che ha rimesso in gioco tutti i competitor per guadagnarsi il titolo di provider del calcio italiano. Una fetta importantissima di entrate e visibilità.

Che potrebbe ritornare agli spagnoli di MediaPro. Se l'Antitrust, infatti, su segnalazione della concorrenza, aveva fermato la società iberica ad un passo dall'ufficializzare tutti i requisiti richiesti per gestire il pacchetto totale del calcio italiano via satellite e tubo catodico, adesso Mediapro sarebbe ripartita al contrattacco presentando garanzie e solidità economica che non può mettere più in dubbio la qualità dell'offerta.

Imagina e Hontai. Il primo passo verso la nuova rincorsa al calcio italiano era arrivato già con l'approvazione del board di Imagina che avevano garantito nuova liquidità e garanzie economiche. Adesso anche i soci cinesi di Orient Hontai hanno dato il via libera per dare il proprio contributo. Tutta la documentazione è ovviamente attesa domani in mattinata per essere messa al vaglio.

Tutta la documentazione. In queste ore però traspira fiducia negli ambienti vicini al colosso spagnolo visto che le garanzie di Mediapro per i diritti TV della Serie A, potrebbero esserci senza intoppi. Dalla Spagna stanno finendo di preparare tutta la documentazione necessaria da presentare domani in Lega per superare le ultime rimostranze burocratiche.

600 milioni e patrimonio di 1 miliardo. MediaPro si presenterà con un ‘pacchetto' all inclusive che non dovrebbe creare più ritardi: la garanzia di 186 milioni e il patrimonio di Immagina da 400 milioni oltre ai 200 milioni della prima trance da pagare il primo luglio, con i partner cinesi che hanno dato il via libera per la visibilità del patrimonio netto di oltre un miliardo della nuova casa madre di MediaPro.