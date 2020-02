Brutte notizie per una "vecchia" conoscenza della Serie A. Alfred Gomis portiere senegalese con alle spalle una lunga trafila nel calcio italiano ha rimediato un grave infortunio. L'estremo difensore che milita attualmente nel Dijon è finito ko nell'ultimo match del massimo campionato francese, contro il Nantes. Il classe 1993 ha riportato una lesione al ginocchio destro che lo costringerà ad uno stop di 2-3 mesi.

Grave infortunio per lex Torino e Spal Alfred Gomis

Cresciuto nelle Giovanili del Torino, Alfred Gomis ha vestito le maglie di Crotone, Avellino, Cesena, Bologna, Salernitana e Spal, prima di trasferirsi nella scorsa estate al Dijon in Francia. Il classe 1993 che dopo le esperienze nelle Nazionali giovanili azzurre, ha deciso di vestire la casacca del Senegal è finito ko nell'ultimo match della Ligue 1, contro il Nantes. Dopo uno scontro con un avversario, Gomis si è infortunato al ginocchio. Un problema che lo ha costretto alla sostituzione in avvio di ripresa.

Infortunio Alfred Gomis, il comunicato ufficiale del Dijon

L'esito degli esami strumentali per il portiere è stato impietoso: rottura del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Questo il comunicato del Digione che evidenzia anche le tempistiche per il completo recupero di Alfred Gomis: "Alfred Gomis, dopo lo scontro con l'attaccante Moses Simon nel match con il Nantes, si è infortunato al ginocchio destro e sarà assente per diverse settimane. La risonanza magnetica eseguita lunedì ha confermato la diagnosi iniziale: si tratta in effetti di una rottura del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Questa lesione non dovrebbe richiedere un intervento chirurgico. Il portiere senegalese non dovrebbe essere disponibile per un periodo da due a tre mesi.Dopo un periodo di riposo e cura per sgonfiare il ginocchio, la guarigione richiederà la costruzione muscolare per stabilire l'articolazione. L'intero DFCO augura ad Alfred un buon recupero e una rapida riabilitazione!"