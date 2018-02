Capitale d'Italia e trampolino per l'Europa, Roma è la città dalla quale ripartono le ambizioni continentali di Eusebio Di Francesco e Rino Gattuso. Divisi da nove punti in classifica, giallorossi e rossoneri si affrontano per il posticipo della 26esima giornata di Serie A e soprattutto per dar seguito alle ultime confortanti prove messe in mostra in campionato. I giallorossi arrivano alla sfida dopo le tre vittorie consecutive con Verona, Benevento e Udinese, il Milan dal successo di misura sulla Sampdoria e da una striscia positiva che dura da settimane. Rispetto agli impegni di Champions ed Europa League, i novanta minuti dell'Olimpico saranno tutta un'altra storia: la Roma giocherà in casa e troverà probabilmente meno problemi, il Milan dovrà invece dimenticarsi la passeggiata contro il Ludogorets e farsi trovare pronto per la battaglia.

Questione di numeri.

I precedenti sul terreno dello stadio capitolino, sul quale il Milan dovrà poi giocare in settimana anche contro la Lazio, non sorridono ai rossoneri. La Roma è infatti reduce quattro vittorie in partite di campionato contro il Milan e non perde in casa dal maggio 2015. Allargando il discorso alle ultime dodici gare giocate a Roma, i giallorossi hanno vinto in cinque occasioni e trovato il pareggio in sei. Ad accompagnare il Diavolo verso la Città eterna, c'è però un ultimo dato statistico che fa sorridere Gattuso: il Milan non perde infatti da sette partite di campionato. Inoltre la Roma risulta essere la squadra battuta più volte dal Milan in Serie A. Nei precedenti 165 incontri, sono infatti 72 le vittorie rossonere contro le 44 giallorosse e i 49 pareggi.

Il signor Bonaventura.

Autore del gol dell'1 a 0, nell'ultima sfida giocata nell'ottobre scorso, Edin Dzeko potrebbe essere uno dei grandi protagonisti della serata romana. Il condizionale è però d'obbligo, perchè dopo la trasferta in Ucraina sono in netta salita le quotazioni di Patrik Schick che potrebbe così partire dal primo minuto. Sulla sponda rossonera, con André Silva tristemente in panchina, sono invece Cutrone e Kalinic a giocarsi una maglia da titolare. Per la difesa di Di Francesco i pericoli potrebbero però arrivare anche dal centrocampo milanista, dove Bonaventura risulta essere il miglior marcatore del Milan in campionato (cinque reti) sotto la gestione di "Ringhio".

L'ultimo scontro tra Di Francesco e Gattuso.

Per i due allenatori, infine, è la prima sfida ufficiale. L'ultimo "faccia faccia" tra Di Francesco e Gattuso, risale al maggio del 2000 quando entrambi erano ancora in campo. Nel primo weekend di quel mese, la Roma di Fabio Capello e il Milan di Alberto Zaccheroni terminarono infatti in parità il match dell'Olimpico dopo i gol di Zago e Shevchenko. Nei giallorossi, oltre all'attuale tecnico, erano in campo anche Totti e Montella. Insieme a Gattuso, invece, c'erano molti reduci del trionfo tricolore di Zaccheroni della stagione precedente.