La gioia per un gol, bello e pesantissimo, in Europa League, il festeggiamento e poi dopo pochi secondi accade qualcosa davvero di molto brutto. Deyverson fa gol all'Ajax, ma dopo aver fatto la statua e ricevuto gli applausi dei compagni di squadra resta a terra perché colpito da un accendino lanciato dal settore occupato dai tifosi olandesi.

Deyverson colpito da un accendino dopo il gol in Getafe-Ajax

Momenti di grande tensione nel corso della partita tra Getafe e Ajax, valida per i sedicesimi di Europa League. Al 36′ gli spagnoli passano in vantaggio con Deyverson che dopo aver battuto il portiere Bruno Varela con un tiro preciso va a festeggiare ma mentre è con i compagni di squadra viene centrato da un accendino. Il brasiliano crolla a terra, indica l'accendino all'arbitro mentre si rotola a terra. L'arbitro recupera l'accendino e fa fare dallo speaker dello stadio un annuncio ufficiale, con l'intento di far riportare la calma sugli spalti dello stadio.

Getafe-Ajax 2-0

La squadra spagnola, che è anche quest'anno la sorpresa della Liga, ha battuto in casa per 2-0 l'Ajax. Il Getafe dopo aver segnato con Deyverson ha trovato il raddoppio nel finale di partita con Kenedy. Un risultato importante questa che non dà certezze assolute al Getafe, ma lo mette in una posizione ottima. Perché anche perdendo con un solo gol di scarto alla Amsterdam Arena.

Chi è Deyverson, l'attaccante del Getafe

Attaccante brasiliano, classe 1991, Deyverson è arrivato in Europa nel 2012, lo acquistò dal Benfica che dopo averlo mandato nella squadra ‘B' lo ha spedito in prestito al Belenses, poi Colonia, Levante e Alaves prima del ritorno in patria, tre stagioni con il Palmeiras, prima di firmare per il Getafe, che lo ha acquistato a inizio 2020. Per il brasiliano è la terza partita con il Getafe.