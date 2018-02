Quando è arrivato allo United, a 21 anni, non ha avuto alcun timore reverenziale nel chiedere e ottenere di indossare la maglia numero 7 appartenuta in passato a leggende come Best, Cantona, Beckham e Ronaldo. Memphis Depay sa bene di avere doti da potenziale top player (frenate spesso dal suo carattere ribelle e da una certa indisciplina tattica), e anche se all'Old Trafford non è riuscito a dimostrare il suo valore, non ha perso tempo rimettendosi in gioco e tornando a incantare a Lione. Lo sa bene il Milan che è tornato a pensare al classe 1994 olandese che ancora una volta sembra vicino al salto di qualità.

Depay, genio e sregolatezza, nelle ultime notizie di calciomercato del Milan.

Memphis, questo il nome che Depay ha scelto di far stampare sulla maglia è un profilo molto gradito al Milan. Esterno offensivo veloce e tecnico, sta ritrovando al Lione continuità di prestazioni dopo le due stagioni con poche presenze allo United. I rossoneri hanno visto in lui, il calciatore ideale per garantire velocità sulle corsie con la possibilità di puntare anche sul suo estro e imprevedibilità, stando a quanto confermato anche su Twitter da "L'oracolo rossonero", esperto in indiscrezioni di trattative.

Quanto potrebbe costare al Milan Depay.

Al momento, con una seconda parte di stagione da disputare è difficile stabilire il prezzo del cartellino di Depay. Quello che è certo però è che in caso di nuova cessione non si scenderà sotto i 20 milioni. Il Lione infatti per lui ha speso proprio 20 milioni di euro, con il Manchester United che si è garantito un'opzione per il riacquisto. Ecco allora che in caso di ulteriori prestazioni positive il suo prezzo potrebbe lievitare e superare anche i 30 milioni. Una cifra tutt'altro che bassa per una società come quella rossonera che deve fare i conti con la possibilità di essere sanzionata per il mancato rispetto del fair play finanziario.

Depay potrebbe non essere un buon affare per il Milan.

Ma Depay, oltre alle difficoltà legate alle cifre dell'operazione, potrebbe essere un buon affare per il Milan? Al momento la risposta sembra essere no. Le doti tecniche del ragazzo non si discutono nonostante i suoi alti e bassi. Quello che non convince, oltre ai limiti caratteriali che hanno contribuito in passato ad accrescere la sua fama di bad boy, è la sua indisciplina tattica. Il Milan che si sta ritrovando dopo un avvio di stagione difficile, non ha bisogno per il futuro di "scommesse" ma di certezze. Ecco allora che in un campionato dal tatticismo esasperato come la Serie A è facile pensare che Depay potrebbe avere non pochi problemi, a meno che non gli si lasci una notevole libertà in campo. Il gioco al momento non sembra valere la candela.