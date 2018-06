Damien Delaney è un difensore centrale irlandese che da quasi vent’anni calca i campi di calcio inglesi da professionista. Un avvio di carriera brillante con qualche presenza con il Leicester in Premier League poi ha vissuto quattordici anni tra seconda e terza divisione, giocando anche con buoni club come l’Hull City, il QPR e l’Ipswich Town. Anche con il Crystal Palace disputa un buon campionato in Championship, il primo anno con il Palace è doc, perché Delaney vince il campionato e finalmente ritorna a respirare l’aria della Premier League. Con il Palace disputa cinque campionati e ottiene cinque salvezze. Sempre da protagonista, tranne quest’anno, la carta d’identità era meno verde e non era facile tenere il passo dei fenomeni della Premier. Il Palace lo ha lasciato libero e Delaney ha deciso di tornare a casa firmando un contratto con il Cork City. Fin qui una storia tutto sommata classica, ma non è così. Perché sul suo profilo Twitter in inglese la Roma ha annunciato il passaggio di Delaney al Cork. E il web naturalmente si è chiesto il perché.

Perché la Roma ha annunciato il passaggio di Delaney al Cork? Il mistero c’è stato e ufficialmente c’è ancora, perché una spiegazione ufficiale da parte del club giallorosso non è arrivata. Unendo i puntini o meglio analizzando le prove si nota che già lo scorso 14 maggio la Roma, sul suo profilo inglese, aveva postato una foto del calciatore con la maglia del Crystal Palace e aveva scritto ‘Grazie Damien’, a corredo un emoji sorridente. Quella particolare associazione era stata già notata da qualcuno e infatti i commenti a quel post sono stati tantissimi. Molti tifosi delle tre squadre si sono chiesti ulteriormente il perché di quest’annuncio.

In tanti hanno provato a ipotizzare il motivo. C’è chi ha scritto che la Roma voleva ringraziare il giocatore perché il nonno avrebbe fatto parte delle forze Alleate che sbarcarono in Italia nella Seconda Guerra Mondiale. C’è stato chi ha ipotizzato invece il ringraziamento per un gol segnato al Liverpool quattro anni fa che costò il titolo ai Reds. Onestamente ipotesi poco attendibili, ne sembra più forte un’altra. Il giocatore sarebbe stato ringraziato perché ha salvato un bambino in un incidente a Londra. E in quel momento è di fatto diventato parte della famiglia giallorossa.