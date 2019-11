Indossare il numero dieci è una grande responsabilità. Lo sa bene Paulo Dybala che più o meno ogni domenica scende in campo all'Allianz Stadium con quel numero che fu di Alessandro Del Piero. L'argentino, che del suo famoso predecessore è da sempre un grande estimatore, nel giorno del compleanno numero 45 dell'ex capitano bianconero ha così voluto rinnovare la sua stima e il suo affetto per ‘Pinturicchio' con un bel messaggio postato in rete.

"Gli anni passano, ma tu rimani un numero 10 che non ha età! Tanti auguri Alessandro Del Piero", ha pubblicato Dybala sul proprio profilo ufficiale di Twitter. Un post che ha ovviamente generato decine e decine di like e condivisioni, e ricordato l'incontro che c'è stato qualche mese fa tra i due numeri dieci. "Abbiamo una sfida in ballo (un confronto su chi calcia meglio le punizioni, ndr) e dovevamo vederci da tanto tempo – rivelò DelPiero – Abbiamo preso un caffè. Il caffè è stato lungo e abbiamo parlato di tante cose".

Gli auguri dell'Uefa e della Juventus

A celebrare il 45esimo compleanno di Del Piero e ad inviare all'indimenticato campione juventino e della Nazionale gli auguri sono arrivati in molti. Su Twitter l'hashtag con il nome dell'ex capitano è infatti balzato tra i primi posti nella trend topics. Tra coloro che hanno voluto mandare un messaggio affettuoso anche l'Uefa, che ha pubblicato anche il video di uno dei tanti straordinari gol che l'ex bianconero ha realizzato in Europa. Il profilo del club campione d'Italia, ha invece celebrato Del Piero con il video della notte del 2008 al Bernabeu, quando ‘Pinturicchio' uscì dal campo tra gli applausi scroscianti del pubblico del Real Madrid.