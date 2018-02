Dopo Gigi Buffon anche Daniele De Rossi riapre alla Nazionale. I due senatori, campioni del mondo nel 2006, dopo la cocente eliminazione subita con la Svezia avevano dato l’addio all’azzurro. Buffon è stato contattato dal c.t. ad interim Di Biagio e gli ha fatto capire che accetterà la convocazione, mentre il capitano della Roma, un’intervista rilasciata alla rivista dell’Aic ‘Il Calciatore’, non ha escluso un ritorno in Nazionale

Con la partita con la Svezia penso si sia chiuso il ciclo di alcuni di noi e del resto, quando si fallisce, bisogna pur sapere fare un passo indietro. Ora sceglieranno un nuovo allenatore. La Nazionale l’ho sempre vista come una famiglia e non è che abbia messo un paletto, punto e basta. Se capita, chissà, che l’allenatore si faccia vivo con me, magari ritenga che possa servire, che dica che c’è bisogno, allora…anche se gli anni sono sempre 34.

Voglio vincere con la Roma

De Rossi ha vinto tre trofei con la Roma, ma mai lo scudetto, che ha sfiorato in più di un’occasione. Il capitano sogna di vincerlo come il suo amico e compagno di mille battaglie Totti, ed è questa la grande molla che gli dà la forza per dare sempre il massimo

Il mio sogno rimane vincere qualcosa di grande con la Roma. Noi siamo forti, ma so che ce ne sono più forti di noi, ma non posso smettere di sognare, perché se fosse così finirei per allenarmi più piano, mangiare peggio, dormirei di meno. Mi piace la vita che faccio e so che soffrirò quando me ne staccherò.

Futuro da vice allenatore

De Rossi pensa anche al suo futuro e dichiarando il suo scarso feeling con la cravatta di fatto si è escluso da ogni tipo di ruolo dirigenziale e dice che un giorno gli piacerebbe far parte dello staff tecnico di uno degli allenatori con cui si è trovato meglio