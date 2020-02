Daniele De Rossi ha deciso di dire basta con il calcio lo scorso 6 gennaio. Il calciatore di Ostia, bandiera della Roma e nell'ultimo periodo della sua carriera uomo-immagine del Boca Juniors, in un'intervista a GQ Italia e ha raccontato la verità sul perché ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Dopo la fine dell'esperienza in giallorossa, il campione del mondo a Germania 2006 è volato la scorsa estate in Argentina per giocare nella gloriosa squadra di Buenos Aires ma dopo sei mesi ha deciso di tornare a Roma:

Di offerte per continuare a giocare in serie A ne avevo parecchie, ma non ho voluto aggiungere un'altra maglia italiana a quella della Roma, mi pareva di sprecare una storia bellissima. Il Boca è sempre stato un sogno per me è stato un onore.

DDR ha svelato anche le vere ragioni per le quali ha scelto di lasciare il calcio e ha spazzato via tutte le voci che riguardavano problemi familiari paventate nelle prime ore dopo la sua decisione:

Quando sto bene sarei ancora in grado di giocare nella Roma, nel Boca, ma non succede quasi mai. Ho 36 anni, il fisico è logoro, di soldi ne ho abbastanza: meglio tornare. Si è parlato di gravi problemi di mia figlia Gaia. Non c’è nulla di particolare. Semplicemente ha 14 anni ed è normale che abbia bisogno di avere il papà vicino. Siccome si sa che il rapporto fra me e sua madre ha vissuto momenti faticosi, qualcuno si è immaginato chissà che.

De Rossi è tornato sull'ultima gara in casa con la maglia della Roma e sulle emozioni che ha provato a uscire per l'ultima volta da Trigoria per dirigersi allo stadio Olimpico:

Il mio vero ritiro è stato l’ultimo giorno a Trigoria. Uscendo dalla mia camera per andare allo stadio Olimpico ho pensato: è l’ultima volta che chiudi questa porta. E lì mi è parso di tremare. Devastante.

De Rossi: Totti? È capitato di non parlarci per un mese

Nella lunga intervista esclusiva firmata da Paolo Condò viene affrontato anche il rapporto con Francesco Totti, compagno e capitano in giallorosso oltre che in Nazionale: