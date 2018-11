Favoreggiamento. Con questa motivazione ilNapoli, nella figura del suo presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe aprire una causa legale nei confronti della Juventus e della Federcalcio contestando ufficialmente l'assegnazione dello scudetto 2018. E' ciò che si desume dalle ultime dichiarazioni dell'avvocato del Napoli, Mattia Grassani.

Dunque ci potrebbe essere un seguito alle tante dichiarazioni rilasciate dal presidente del Napoli che non ha mai taciuto la sua rabbia per il tricolore della scorsa stagione in cui la Juventus avrebbe ‘scippato' lo scudetto al Napoli. Parole di De Laurentiis che adesso il legale del club sottolinea come possano diventare più di alcune classiche ‘sparate' del patron, con un seguito legale ben preciso.

Un altro scudetto da contestare

Non è il primo scudetto contestato e di certo non sarà l'ultimo Nella storia della Serie A ci sono tricolori che ancor oggi fanno discutere e dividono, alcuni mai assegnati, altri decretati d'ufficio, altri ancora semplicemente reclamati. Ma ciò che potrebbe fare il Napoli avrebbe anche dell'inedito: aprire un procedimento legale per toglierlo alla Juventus o – almeno – per chiedere i danni per le mancate entrate economiche per non averlo vinto.

Il presidente è un provocatore ma non credo stesse scherzando in questo caso. Ha sollevato problemi interessanti e mi aspetto che vada avanti su quel fronte.

Aurelio De Laurentiis ha sempre sostenuto che l'ultimo titolo sarebbe dovuto andare a Napoli e che i bianconeri se ne siano appropriati grazie a favoritismi e arbitraggi consenzienti. Tutte accuse che fino ad oggi erano rimaste tali, a parole, da parte di uno dei presidenti più fumantino di tutta la Serie A.

La convinzione di Grassani

La novità sono le dichiarazioni di Mattia Grassani. Il legale del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Marte della dichiarazione con cui De Laurentiis ipotizzava di intentare una causa milionaria sul tema dello Scudetto 2017/2018. A suo dire il titolo tricolore era stato conquistato dalla Juventus grazie a favoritismi. Ora si studia la possibile via legale: "Per ora io e lui non ne abbiamo discusso ufficialmente ma lui parla spesso di questa cosa e non per polemica. Il presidente ci mette i soldi e fa girare l'economia e da sempre ritiene di aver avuto un danno per incapacità altrui. Adesso mi pare più deciso e determinato: ora qualcuno deve ripagarlo"