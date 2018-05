Il presidente del Napoli con un tweet ha congedato Maurizio Sarri, allenatore dei partenopei delle ultime tre stagioni e che quest'anno è andato vicino allo scudetto, sognato e cullato fino alla fine di aprile: "Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio. Aurelio De Laurentiis".

Ufficialmente si chiude così l’era Sarri, durata tre anni. Un ciclo senza ‘tituli’, ma ricco di gioie e di emozioni per i tifosi partenopei che hanno ammirato il gioco creato dal tecnico toscano e che ha portato il Napoli vicino allo scudetto. Quest’anno gli azzurri hanno ottenuto il proprio record di punti, 91, ma non sono riusciti a fare meglio della Juventus. Adesso le strade del Napoli e del cinquantanovenne tecnico si separano. De Laurentiis ha scelto Ancelotti, mentre Sarri potrebbe firmare per il Chelsea.