Davide Lanzafame come Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio per la seconda volta in carriera ha vinto il titolo di capocannoniere, 29 gol come Mauro Icardi. Il centravanti della Nazionale non è l’unico italiano ad essersi aggiudicato il titolo di re dei bomber. Perché in Ungheria il miglior marcatore è stato l’ex giocatore di Juventus, Bari e Perugia Davide Lanzafame.

Lanzafame da due stagioni gioca con la Budapest-Honved, una squadra gloriosa e che ha annoverato tra le sue fila il grande Ferenc Puskas. Quest’anno segnando 18 gol in 32 presenze l’italiano si è tolto lo sfizio di diventare il re dei bomber della NB I, il massimo campionato ungherese. Con un gol realizzato all’ultima giornata (nel derby con il Vasas) Lanzafame ha preceduto di una lunghezza Roland Varga e Soma Novothny, che ha giocato anche con la primavera del Napoli) che hanno chiuso con 17 gol. Il campionato lo ha vinto il Videoton, mentre la Honved si è piazzata al quarto posto, un risultato importante che permetterà al club di Budapest di disputare i preliminari di Europa League.

La carriera di Lanzafame. Da ragazzino l’attaccante mostra grandi qualità e fa il suo esordio da professionista con la Juventus nella stagione 2006-2007, la stagione successiva gioca con il Bari (segna 10 gol in B), dopo una breve parentesi al Palermo torna al Bari, con cui conquista la promozione in Serie A. Con il Parma disputa la miglior stagione italiana della carriera, 7 reti nel 2010. Poi tante maglie cambiate e poche presenze con Juventus, Brescia, Catania, Grosseto, Honved e Catania. Dopo la squalifica di un anno per calcio-scommesse riparte dalla Serie B, un anno e mezzo con il Perugia e sei mesi al Novara prima di tornare in Ungheria, dove con l’Honved ha vinto il titolo dei cannonieri e il prossimo anno avrà la possibilità di giocare in Europa.