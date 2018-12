David Villa ci ha messo pochissimo a trovare una nuova squadra dopo l'annuncio dell'addio al New York City. L'esperto attaccante spagnolo che il 3 dicembre spegnerà 37 candeline sulla torta è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Vissel Kobe. Il bomber dunque dopo le esperienze in patria, in Australia e negli Stati Uniti riparte dal Giappone, e da una squadra in cui potrà giocare al fianco del suo ex compagno Andres Iniesta.

David Villa è un nuovo giocatore della squadra giapponese del Vissel Kobe. L'annuncio ufficiale è arrivato sia dal club nipponico che dal diretto interessato. Quest'ultimo ha formalizzato il suo trasferimento attraverso un video in cui, dopo aver chiuso la bella esperienza con il New York City apre, alla nuova avventura professionale al Vissel Kobe. "E' deciso, ho una nuova sfida, ciao Giappone, ciao Vissel Kobe, godiamoci il calcio insieme" queste le parole dell'asturiano che ha ancora una gran voglia di giocare e soprattutto di trovare la rete, e potrà confrontarsi con una nuova esperienza professionale. Grande entusiasmo per i sostenitori del club giapponese che ha presentato così Iniesta: "Il Vissel Kobe annuncia il trasferimento a titolo definitivo di David Villa dal New York FC. Villa con la maglia della Spagna ha vinto Euro 2008 ed il campionato mondiale del 2010 segnando con le Furie Rosse 59 reti"

David Villa e Andres Iniesta al Vissel Kobe

E nella scelta di approdare al Vissel Kobe sicuramente ha influito la presenza nel club giapponese di una grande gloria del calcio spagnolo come Andres Iniesta. Villa e "Don Andres" sono legati infatti da un rapporto di grande amicizia, nato e cresciuto nell'esperienza professionale condivisa al Barcellona e nella nazionale spagnola, con le vittorie di Euro 2008 e dei Mondiali 2010. E chissà che proprio il centrocampista non possa tornare ad ispirare il bomber che vanta il record di migliore marcatore della storia delle Furie Rosse con 59 reti all'attivo. Il Vissel Kobe dunque può sognare, e sperare di puntare al titolo grazie ad un tandem d'attaccanti di primissimo livello formato da Villa e dall'altro campione del mondo Lukas Podolski.