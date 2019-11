"Devo essere io a lasciare il calcio, non voglio che sia il calcio a lasciare me". È così che David Villa annuncia il suo ritiro. A 38 anni (li compirà il prossimo 3 dicembre) ‘el guaje' (il bambino, soprannome che si porta dietro dalla Spagna) appende le scarpette al chiodo. Prima, però, ha un'ultima missione da compiere come fosse l'ennesima battaglia – quella decisiva – del samurai che indossa la maglia del Vissel Kobe. "Il 2 gennaio si chiuderà la mia esperienza ma lo farò solo dopo aver vinto la Coppa dell'Imperatore". Il conto alla rovescia è iniziato ma senza ansia né remore.

Erano anni che ci pensavo – ha ammesso in conferenza stampa -. Quando si arriva a una certa età, ogni momento può essere buono per ritirarsi. Non è stata una scelta facile ma ne ho parlato con la mia famiglia e ho deciso. Finora sono andato avanti di anno in anno, valutando sempre a fine stagione in che condizioni fossi. E questa volta il pensiero che fosse il momento giusto mi è venuto più volte.

Cosa farà David Villa dopo il ritiro? Resterà nel mondo del calcio e lo farà da dirigente. È lui stesso a rivelare di avere acquistato un piccolo club, il Queensboro FC, società che a partire dal 2021 giocherà nella USL, la seconda divisione del calcio professionistico americano.

Dopo 19 anni come professionista, ho deciso di ritirarmi dal calcio alla fine di questa stagione – si legge nel tweet pubblicato sull'account ufficiale dal calciatore -. Grazie a tutti i team, gli allenatori e i compagni di squadra che mi hanno permesso di godere di questa carriera da sogno. Grazie alla mia famiglia, che è sempre stata lì per supportarmi.

La carriera di David Villa. La bacheca dei trofei di David Villa è scandita dalle vittorie conquistate tra Madrid (con la maglia dell'Atletico), Barcellona e le Furie Rosse. El guaje ha conquistato per 3 volte il titolo nella Liga (2 con il Barcellona, 1 con i colchoneros), ha vinto una Champions League con la maglia dei catalani (stagione 2010/2011), un Mondiale per Club tra le fila dei blaugrana, 3 Supercoppe di Spagna e altrettante Coppe del Re. Dai club alla nazionale, il palmares del campione s'è arricchito di altre vittorie con le Furie Rosse (Europeo nel 2008 e il Mondiale del 2010) di cui Villa che resta il miglior marcatore di sempre.