David Ospina questa sera non ci sarà, salterà Napoli-Juventus. Il portiere colombiano, che nelle ultime settimane Gattuso aveva preferito ad Alex Meret, non sarà nemmeno in panchina per il posticipo di campionato. L'ex numero uno dell'Arsenal è fuori dalla lista dei convocati, una comunicazione che il club azzurro ha reso nota in queste ore spiegando anche le ragioni della scelta.

David Ospina è stato colpito da un forte stato influenzale, non sarà della partita – si legge nel tweet dei partenopei -. Alla lista dei convocati si aggiunge il portiere Antonio Pio Daniele.

Convocato il giovane portiere della Primavera, Daniele

Al posto di Ospina – che nella giornata di ieri aveva già saltato l'allenamento a causa di una gastroienterite – insieme a Meret, che tornerà di nuovo titolare, nella distinta ci saranno il secondo Karnezis e il giovane 17enne Antonio Pio Daniele, portiere della Primavera chiamato per l'occasione.

Oltre a Ospina mancano (ancora) tre big dei partenopei

L'assenza di David Ospina non è l'unica assenza di rilievo tra le fila della formazione nerazzurra. All'appello mancano ancora calciatori importanti alle prese con problemi di varia natura. E così se in difesa il tecnico, Gattuso, può respirare per il rientro di Maksimovic (ma dovrebbe comunque partire dalla panchina) a leggere la lista degli indisponibili non può essere affatto contento.

Le assenze pesanti di Koulibaly, Mertens, Ghoulam

Kalidou Koulibaly è in via di guarigione rispetto alla sofferenza muscolare che lo ha bloccato da diverse settimane. Stessa situazione per Dries Mertens, che ha addirittura sfogato la propria ansia di tornare in campo sui social. Fuori anche Ghoulam, quest'ultimo "infortunato di lungo corso". Terapie e lavoro personalizzato per Younes.