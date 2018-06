Non dite a Cristiano Ronaldo, cinque volte Pallone d'Oro, cannoniere da record nel Real Madrid e nel Portogallo, decisivo in campionato come in Champions e letale al Mondiale, che a breve un portiere guadagnerà quanto lui… 21 milioni di euro a stagione. Chi è l'estremo difensore in questione così bravo da meritare un ingaggio del genere e, soprattutto, qual è la società così pazza da versare tanti soldi? Il giocatore in questione è David De Gea, lo spagnolo che proprio nella sfida di Russia 2018 ha fatto una figura alla Karius (il numero uno del Liverpool) quando s'è lasciato sfuggire dalle mani il tiro scagliato da CR7.

Guanti a peso d'oro, intascherà il doppio. Il contratto con il Manchester United scade a giugno del 2019 e per evitare che l'iberico cada in tentazione i Red Devils – su suggerimento di José Mourinho – hanno deciso di proporgli un rinnovo dorato per i prossimi cinque anni. Lo stipendio attuale è di 10 milioni e rotti a stagione, l'offerta messa sul piatto dalla dirigenza è pari al doppio: 21 milioni di euro, ben 6 in più rispetto a quanto guadagna Manuel Neuer al Bayern Monaco. Cosa significa? De Gea diventerà il portiere più pagato al mondo e si accomoderà sul gradino del podio dei calciatori più stipendiati accanto a CR7, alle spalle di Lionel Messi e Neymar. Le basi dell’accordo sono state definite nello scorso mese di aprile e la firma dovrebbe esserci una volta conclusa l'esperienza in Coppa del Mondo.

Nessun pericolo che De Gea non vada in campo contro l'Iran. La ‘papera' commessa durante la gara con il Portogallo non ha lasciato scorie. Il nuovo commissario tecnico della Roja, Fernando Hierro, ha scelto d'ignorare le critiche dei media e dei sondaggi che raccontano del favore del pubblico per Kepa dell’Athletic Bilbao. "David è tranquillo, si sta allenando come sempre e gode di tutta la nostra fiducia e farà un grande Mondiale", ha ammesso il selezionatore della Roja.