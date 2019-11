Non facile vivere nell’ombra di Cristiano Ronaldo. C’hanno infatti provato in tanti ad emulare le gesta del campione della Juventus, ma mai nessuno è riuscito neanche minimamente ad accostarsi. Ma c’è qualcuno che con lui condivide allenamenti, anche partite amichevoli infrasettimanali e dunque anche lo spogliatoio. Stiamo parlando di Dany Mota, l’attaccante della Juventus U23, portoghese proprio come l’ex Real, che sin da piccolo ha ammirato CR7, diventato presto il suo idolo. Oggi la punta dei bianconeri è al primo posto nella classifica marcatori del girone A del campionato di Serie C. Un percorso importante quello di Mota che è un nazionale lussemburghese ma di chiari origini portoghesi. Cresciuto calcisticamente in Portogallo, presto è in Italia che si è consacrato prima di sognare adesso di giocare fianco a fianco con il suo idolo di sempre e magari convincere Sarri.

Il percorso calcistico di Mota nasce in Portogallo

Dany Mota, attaccante classe 1998, è nato a Niederkorn, un sobborgo del Lussemburgo (ma come si può intuire dal cognome, è di origini portoghesi). Proprio in Portogallo infatti il ragazzo inizia le sue prime esperienze calcistiche che ben presto, specie grazie al suo talento, lo porteranno via per intraprendere nuove avventure. A 17 anni il Petange, squadra di seconda divisione vede in lui un potenziale incredibile e decise dunque di dargli fiducia per capire le reali qualità di questo ragazzo. In quella stagione, Dany siglò 2 reti e 3 assist in 14 presenze, facendo intuire al club di non essersi sbagliato e di aver puntato su un giocatore bravo, serio e soprattutto voglioso di farsi notare per spiccare finalmente il volo nel grande calcio.

L’Entella e il vivaio con il club ligure

L’occasione allora arriva subito con l’Italia che chiama Mota per poter intraprendere subito un percorso giovanile importante nella Virtus Entella. Uno dei vivai di B, ma in generale in Italia, più importanti e che è cresciuto tantissimo in questi anni, al pari dei top club di Serie A. Qui Mota dalla stagione 2015/2016 realizzerà ben 18 gol e 4 assist con la Primavera del club ligure e 51 presenze e 14 gol con la prima squadra, più 6 assist in Serie B, prima dell’exploit dello scorso anno in C. Un giocatore che infatti proprio dopo la retrocessione dell’Entella, proprio nel campionato di terza divisione è riuscito a farsi apprezzare contribuendo alla pronta risalita nel campionato di B con ben 12 gol e 5 assist in 35 presenze. Ma il suo percorso è stato anche segnato da un altro club italiano che però non ha creduto in lui.

L’occasione con il Sassuolo che però non lo riscatta

Dany Mota infatti ha il suo momento di potersi mettere in mostra maggiormente quando il Sassuolo decise di prenderlo in prestito per una stagione dall’Entella per poterlo osservare da vicino e solo in un secondo momento decidere se rinnovare il prestito o tentare di acquistarlo. Ma con i neroverdi Mota non riuscì a ripetere le stesse prestazioni viste nel vivaio dell’Entella e nella stagione 2017/2018 riuscì comunque a realizzare ben 13 gol e 3 assist in 18 presenze. Numeri che però non convinsero lo stesso il Sassuolo che rispedì Mota al mittente, ovvero all’Entella, che contenta se lo tenne proprio in Serie C in cui Dany si fece notare per il suo numero incredibile di gol che contribuirono alla promozione in Serie B dopo una sola annata. Ma ben presto ecco arrivare chi davvero ha creduto in Mota: la Juventus U23.

Il ritorno all’Entella e ora la grande occasione con la Juventus U23

Un’occasione più unica che rara per Mota che fu acquistato dalla seconda squadra della Vecchia Signora solo la scorsa estate. Un investimento da 1,8 milioni nonostante il suo valore di mercato di 300mila euro. Cifra importante che testimonia la voglia e la decisione dei bianconeri di puntare su questo ragazzo. E mai scelta fu più azzeccata dato che questo attaccante tutto pepe dotato di una struttura fisica imponente e di un fisico roccioso, si è subito imposto nel girone A di Serie C realizzando ben 7 gol piazzandosi al primo posto della classifica marcatori. Il suo idolo è Cristiano Ronaldo che ha provato ad emulare con un gol in rovesciata che ad oggi risulta essere uno dei più belli e spettacolari realizzati nel girone A.