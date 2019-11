Non è il momento migliore che sta attraversando Cristiano Ronaldo da quando è arrivato in Italia e dopo la sostituzione in Juventus-Milan il fuoriclasse portoghese è andato direttamente negli spogliatoi senza passare per la panchina. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri lo ha sostituito al 55′ con Paulo Dybala, autore del goal della vittoria, e al termine del match Fabio Capello, ormai commentatore fisso a Sky Sport, ha rilasciato una dichiarazione piuttosto forte nel post-partita: "Cristiano Ronaldo non dribbla un avversario da tre anni". Fabio Caressa ha provato ad alleggerire le parole dell'ex allenatore di Juve e Milan: "Fabio, l’hai toccata pianissimo, devo dire".

Adani critica Capello: Una cavolata assoluta

Poche ore dopo le parole del tecnico di Pieris nei confronti di CR7, è arrivato l'attacco frontale di Daniele Adani nei confronti dell’ex allenatore che ha guidato la Juventus dal 2004 al 2006. L’ex calciatore di Fiorentina, Inter e Brescia fa parte della squadra dei talent di Sky Sport ed è intervenuto ai microfoni di Deejay Chiama Italia criticando le parle di Capello:

È una cavolata assoluta. Anzi, vi dirò una cosa. Se Dybala non avesse fatto il gol della vittoria tutti loro avrebbero criticato Sarri, vi faccio questa confidenza. L’Italia è questa, meno competenza e tanta polemica.

CR7 in nazionale si allena senza problemi fisici

Intanto CR7 è partito per gli impegni con la nazionale portoghese in vista degli impegni contro Lituania e Lussemburgo validi per le ultime due giornate dei turni di qualificazione a Euro 2020. Secondo quanto raccontato dai media locali, il fuoriclasse lusitano, che nell’ultima gara con i bianconeri aveva mostrato dei malumori lasciando con largo anticipo lo Stadium, si sta allenando alla corte del ct Fernando Santos e si è mostrato nelle scorse ore di buon umore.