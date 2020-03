Oltre 13 mila chilometri per poter tifare la propria squadra del cuore dagli spalti, dal vivo. E' stato il sogno divenuto realtà di David Mora Cvitanic, un tifoso del Milan che è partito dal lontano Cile per poter raggiungere San Siro in tempo per assistere a Milan-Genoa, gara valida per la 25a giornata di Serie A. Una passione che non ha letteralmente confini ma che si è scontrata con i problemi contingenti in cui versa il nostro Paese, messo in ginocchio dall'emergenza da Coronavirus.

La storia di David, infatti, ha fatto il giro del mondo ma soprattutto ha coinvolto da vicino il mondo rossonero tanto che un suo tweet in risposta al sito ufficiale del Milan che comunicava il rinvio del match di campionato contro il Genoa, ha spinto Davide Calabria a scrivere al tifoso rossonero rimasto senza la possiblità di assistere al match malgrado il lunghissimo viaggio affrontato.

Il viaggio impossibile diventato incubo

David, era arrivato a Milano armato dei migliori intenti, con la bandiera del Cile e i colori rossoneri nerl cuore. Ma il sogno si è trasformato presto in incubo alla notizia del rinvio delle partite in programma tra cui Milam-Genoa per l'emergenza Coronavirus e i decreti governativi relativi alle restrizioni da adottare nelle zone coinvolte dall'epidemia.

Il botta e risposta via tweet

"Dalla Patagonia cilena ho percorso crica 13.300 km per vederti mio @acmilan ma non avrò la gioia di supportarti dal mitico San Siro. Tuttavia l'amore è grande e mi ha portato dalle terre del sud del mondo a qui #ForzaMilan" il tweet del tifoso sudamericano. che ha ricevuto la risposta del difensore rossonero Davide Calabria: "Ciao David, La tua storia è pazzesca e merita un pensiero da parte mia, domani ti farò avere una mia maglia autografata. Un piccolo gesto che spero ti faccia piacere, nell’attesa un giorno di poterti avere ospite a Milanello! Forza Milan"