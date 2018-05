Carlo Ancelotti sarà il prossimo allenatore del Napoli, ormai manca solo l'ufficialità. Il tecnico di Reggiolo è uno dei migliori trainer in Europa, grandissimo gestore di uomini e di spogliatoi e, soprattutto, ha il curriculum del vincente. Carletto ha trionfato ovunque è andato, per non fare dispetto a nessuno: ha cominciato in Italia con il Milan e poi si è ripetuto in Inghilterra col Chelsea, in Francia col PSG, in Spagna con il Real Madrid e in Germania con il Bayern Monaco. Ancelotti era uno dei candidati per la panchina della Nazionale Italiana ma si è tirato furo dalla corsa perché ha voglia di guidare una squadra di club e di lavorare giorno dopo giorno con i suoi calciatori.

Quello che potrebbe verificarsi è una sorta di ponte tra l'azzurro dell'Italia e l'azzurro del Napoli in una notte di maggio, quando Ancelotti ha accettato il ritorno in Serie A nove anni dopo l'addio al Milan. Una sfida vera e molto affascinante; una scommessa da vincere per provare a rompere l'egemonia della Juve e arrivare dove Maurizio Sarri non c'è riuscito. "Chi mi piacerebbe allenare in una squadra futura? Tra gli italiani dico Insigne". Parole di qualche tempo fa di Ancelotti che, col senno di poi, sembrano profetiche.

Il curriculum di Carletto

Sono 19 i trofei che Carlo Ancelotti ha messo in bacheca tra Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco. L'allenatore è partito col botto fin dall'inizio con il trionfo in Champions League nel 2003 contro la Juve, dove non era mai stato amato tantissimo, e con il Diavolo sono otto titoli in otto stagioni: scudetto, Coppa Italia, un'altra Champions, Mondiale per Club e Supercoppe, sia Italiana che Europea. Da quel momento iniziò la conquista dell'Europa con la vittoria in Premier League con il Chelsea, la Ligue 1 con il Paris Saint-Germain e la "Decima" Champions League con il Real Madrid. Ultimo trionfo, solo in ordine cronologico, è la Bundesliga conquistata con il Bayern Monaco.

I record di Ancelotti

Il 58enne di Reggiolo è l'unico allenatore al mondo, insieme a Bob Paisley, ad aver vinto tre Champions League/Coppe Campioni ed è stato il primo allenatore italiano a diventare campione d'Inghilterra al primo colpo. Carletto Ancelotti è tra i tecnici più importanti del Vecchio Continente perché ha vinto lo "scudetto" in almeno quattro paesi europei diversi come Giovanni Trapattoni, Ernst Happel, Tomislav Ivic e José Mourinho.