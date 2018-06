Cinquanta milioni di euro all'anno fino al 2022. Conto facile, facile a partire dal 2018: il totale è di duecento milioni di euro. Una cascata di denaro che in Qatar sono pronti a riversare sul conto in banca di Zinedine Zidane. Il tecnico francese che ha lasciato da poco la panchina del Real Madrid non rischia di restare disoccupato a lungo se è vero che dalla Federazione qatariota gli è giunta la classica offerta che non si può rifiutare. Per quanto possa immaginare il tuo anno sabbatico lontano dal campo, di fronte a tale munificenza è un peccato davvero voltare la faccia dall'altra parte…

Che farà Zizou. Dirà di sì e volerà dall'altra parte del mondo a predicare calcio (e ad arricchirsi)? Resterà fermo per una stagione? Sarà sulla panchina di qualche altra squadra europea (lui a Torino, Allegri a Madrid)? Le prossime settimane chiariranno anche questo aspetto della vicenda umana, la volontà dell'allenatore che in due anni ha conquistato ben 9 trofei e ha centrato un filotto da record in Champions per ben tre edizioni di fila della Coppa. Risultati che hanno alimentato la sua immagine di tecnico vincente, abbastanza da fargli pervenire l'offerta mostruosa dal Paese che tra 4 anni ospiterà la Coppa del Mondo nel Golfo Persico.

La news dell'ultima ora. A far trapelare la notizia sulla proposta da nababbo fatta a Zidane è stato il ricco imprenditore egiziano Naguib Sawiris, uomo d'affari che alimenta il proprio business nell'ambito delle telecomunicazioni. E' bastato che nella giornata di giovedì pubblicasse un tweet sul proprio profilo ufficiale per scatenare la curiosità e la ridda di voci sul futuro del tecnico francese il cui annuncio in conferenza stampa ha fatto deflagrare i media iberici. Zizou dice di desiderare un po' di riposo, vuol recuperare energie dopo un periodo di forte stressa. Lo aiuteranno il clima caldo e i milioni del Qatar? E' tutto da vedere, mettetevi comodi.