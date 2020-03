L'attacco di Giuseppe Marotta non poteva cadere nel vuoto. La rabbia dell'Inter per una situazione divenuta penalizzante per la stagione dei nerazzurri alimenta polemiche e traccia i contorni della discussione che nelle prossime ore avverrà in Consiglio di Lega. Calendario ingolfato, tour de force massacrante, impossibilità perfino (almeno per il momento) di trovare una data adeguata per il recupero contro la Sampdoria, differente metro di valutazione di valutazione della vicenda le motivazioni alla base delle obiezioni sollevate del dirigente (oggi nei quadri di Suning, ieri in quelli di Agnelli).

Alle parole durissime ("campionato falsato, c'è il rischio anche che possa saltare") dell'amministratore delegato interista ha replicato il numero uno di via Allegri, Paolo Dal Pino, che ha fornito la propria versione dei fatti rispetto alle forti perplessità per il rinvio del derby d'Italia al 13 maggio.

Il primo retroscena fa riferimento a una telefonata avvenuta nella giornata di venerdì. Un colloquio durante il quale tanto il presidente della Lega di Serie A quanto l'amministratore delegato, De Siervo, prospettano all'Inter la possibilità di rinviare di 24 ore la disputa del match contro la Juventus.

Venerdì l'ad De Siervo e io abbiamo proposto all'Inter di spostare la gara contro la Juventus a lunedì sera – ha ammesso il presidente della Lega di A, come riportato dall'Agenzia Ansa – per disputarla a porte aperte.

La seconda parte del racconto fatto da Dal Pino chiama in causa direttamente la "responsabilità" dell'Inter. All'ipotesi del posticipo di 24 ore il club nerazzurro avrebbe mostrato prima una forte reticenza e poi detto no definitivamente alla proposta di mediazione.