E' più facile rimettere il dentifricio nel tubetto che vedere fischiato un calcio di rigore contro il Real Madrid.

Eric Cantona non usa giri di parole quando gli chiedono della prossima finale di Champions a Kiev e di quante possibilità abbia il Liverpool di fare lo sgambetto ai blancos detronizzandoli dallo scranno di campioni d'Europa in carica. Le polemiche arbitrali che hanno fatto da corredo accessorio agli incontri con Juventus e Bayern Monaco in Coppa, Barcellona nella Liga fanno capolino anche nelle parole dell'ex calciatore del Manchester United.

‘The King', nell'intervista a Eurosport, non si lascia sfuggire l'occasione e – come ai vecchi tempi – da rapace dell'area di rigore si fionda sulla palla e la scaraventa in rete. L'assist glielo regala la finalissima in programma a Kiev il prossimo 26 maggio e così – senza peli sulla lingua – avverte i Reds di Anfield Road: loro – le merengues – godono di protezioni anche al di fuori del campo e anche quest'anno la Coppa potrebbe finire nella bacheca degli spagnoli.

Gigi Buffon è finito sotto processo della Uefa per il ‘rosso diretto' in campo e poi per l'atteggiamento avuto nel dopo gara quando parlò dell'arbitro Oliver come di una persona che "ha un bidone della spazzatura al posto del cuore". Il calcio di rigore fischiato in favore di Lucas Vazquez quando mancava una manciata di secondi ai supplementari fu la scintilla che fece scoppiare il portiere bianconero e della Nazionale: non era così netto, non poteva essere assegnato in quella fase così delicata della partita con la ‘vecchia signora' che era riuscita ad annullare lo svantaggio patito a Torino chiudendo (quasi) i tempi regolamentari sul 3-0 al Bernabeu. A Monaco di Baviera ancora recriminano per quel fallo di mani commesso da Marcelo che avrebbe potuto cambiare le sorti della qualificazione.

C'è un'ultima questione che proprio non va giù a Eric Cantona: la mancanza di rispetto palese nei confronti del Barcellona più ancora di Iniesta al quale è stato negato il ‘pasillo', la passerella d'onore che viene normalmente tributata ai vincitori del campionato. Nel caso di ‘don Andrés' è anche più grave, trattandosi di un campione che dice addio al calcio in Spagna.