Di professione chirurgo e guardalinee. Due mestieri agli estremi che in comune non hanno nulla se non la passione e la dedizione con cui possono venire svolti. E a quanto pare Cesar Noval è bravissimo in entrambi visto che è un luminare della medicina e un ottimo assistente arbitrale. Non a caso è un chirurgo apprezzato e che è entrato nella storia della medicina per aver effettuato il primo trapianto completo di sesso al mondo in sole 18 ore; ed è anche un bravo arbitro visto che è costantemente convocato nella Liga spagnola.

In Spagna non si parla d'altro in queste ore. Dopo aver compiuto un intervento chirurgico per un cambiamento di sesso in sole 18 ore – quando la prassi ortodossa richiede anche un periodo che supera i dieci anni – Cesar Noval nel fine settimana rivolgerà la propria attenzione al direttore di gara che condurrà la partita del Real Madrid contro l'Eibar di sabato in Liga spagnola.

Il chirurgo plastico di Valencia, che ha studiato e ha avuto successo negli Stati Uniti, è un professionista consumato e una stella del suo campo, ma ha anche una passione particolare come ufficiale di gara nel massimo campionato spagnolo.

Lo stesso Noval ha anche svelato un filo sottile che lega le due professioni: in un rapporto pubblicato da Fernando Minana di Vocento, Noval ha ammesso che ci sono alcuni giocatori nel massimo campionato spagnolo che conoscono la sua esperienza e hanno chiesto informazioni sulle potenziali procedure plastiche. Tra questi ci sarebbe anche il capitano della Spagna e del Real Madrid, Sergio Ramos.

Il dottor Noval aveva scelto di diventare un assistente arbitrario prima per hobby e poi per passione. Ha partecipato alle partite del Real Madrid, dell'Atletico Madrid e di Europa League e gode di una certa considerazione sia livello nazionale che internazionale.