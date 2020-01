Andrea Masiello lascia l'Atalanta. Il difensore nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche con il Genoa, ed è pronto ad iniziare una nuova avventura alla corte di Davide Nicola. Il classe 1986 in una lunga lettera ha salutato tutto l'ambiente nerazzurro. Masiello sarà sempre riconoscente nei confronti della Dea che ha creduto in lui, nonostante la "macchia" della squalifica per il caso del calcioscommesse.

Dal Calcioscommesse alla Champions, Masiello saluta l'Atalanta prima di passare al Genoa

Andrea Masiello è arrivato al capolinea della sua lunga avventura con l'Atalanta. Dopo le visite mediche e la firma con il Genoa, il duttile difensore classe 1986 si è congedato con una lettera dalla Dea. Impossibile non tornare indietro nel tempo con la memoria e ripensare al 2015, quando il club nerazzurro gli permise d'allenarsi dopo due anni e cinque mesi di squalifica per la vicenda del calcioscommesse, relativa ai tempi in cui vestiva la casacca del Bari. Un motivo in più per ringraziare l'Atalanta che gli ha permesso di calcare anche in campi della Champions League.

La lettera di ringraziamento di Masiello all'Atalanta

Queste le bellissime parole di Masiello per un'Atalanta che gli ha permesso di "riabilitarsi": "Sono qua a Zingonia seduto al mio posto. Da solo, verso lacrime a più non posso facendo fatica a scrivere qualcosa… ma come sempre provandoci lo stesso… Mi mancano già i miei compagni, le risate e lo stare insieme che condividevamo giorno dopo giorno e ci faceva sentire sempre più famiglia. Adesso penso ripenso a tutto ciò di quello che è successo in tutti questi anni. Sin dal primo giorno che ho varcato i cancelli di Zingonia ho capito (e sono sempre stato convinto) che qua potevo, insieme ai miei compagni passati e nuovi, aprire un ciclo vincente. Qualcosa di speciale fatto soprattutto di sacrifici, salite, battaglie ma che con la forza di volontà e l’unità di intenti da parte di tutti siamo riusciti realizzare. Coronando dei sogni che sono divenuti realtà e questo non può che rendermi orgoglioso di me stesso e di tutto il lavoro svolto. Ho vissuto momenti che non auguro mai a nessuno di poter vivere ma, qua a Bergamo, mi avete dato possibilità di riformarmi, alzarmi e capire cosa significhi riabilitarsi come uomo e anche come calciatore".

Masiello non esclude il ritorno all'Atalanta

E chissà che un domani, magari a fine carriera Andrea Masiello non possa tornare all'Atalanta. Il giocatore infatti non esclude questa prospettiva: "Vorrei abbracciarvi uno a uno ma non è possibile..ringrazio infinitamente la famiglia Percassi che ha creduto in me, tutti i tifosi, amici che ho conosciuto in tutti questi anni che mi hanno sopportato e supportato… Ringrazio tutti quelli che con un semplice gesto, un messaggio, un abbraccio si son fatti sentire vicini. Negli ultimi giorni avete riservato per me e la mia famiglia gesti che mi fanno sentire ancora di più il vostro affetto. Non vi dimenticherò mai, ormai siete parte di me ed è come se Bergamo e la sua gente mi avessero adottato: questo è impagabile. Per adesso è un semplice arrivederci ma non un addio perché la mia volontà è che io e la mia famiglia un giorno torneremo e rimarremo a vivere qua per sempre. Vi voglio bene”.