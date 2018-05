Manca poco, anzi, pochissimo all’inizio dei Mondiali in Russia. Un evento attesissimo da tutto il calcio (o quasi), che mette in vetrina le più grandi star del mondo in una manifestazione che da sempre appassiona amanti e non di questo sport. Al termine di una stagione europea piuttosto emozionante, culminata con la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, è tempo adesso di tuffarci ad individuare numeri, dati, statistiche, ma soprattutto curiosità di questo torneo.

Già, perchè a farla da padroni in questa Mondiale russo, non saranno soltanto i vari Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar o Griezmann, ma anche e soprattutto le splendide madrine che si esibiranno sulle tribune russe con look sensuali, foto accattivanti ed esibizioni da stadio a dir poco calienti. Tante infatti sono le madrine d’eccezione delle varie Nazionali che prenderanno parte al Mondiale che, con la loro prorompente bellezza, rappresenteranno quel determinato Paese. E allora abbiamo deciso di farvene scoprire 5, evidenziandone anche passioni e vita privata. Ecco chi sono.

Izabel e Suzy le muse del Brasilie

Come non potevamo cominciare dal Brasile che per eccellenza mette sempre in mostra le sue più belle donne quando c’è da esibirsi in manifestazioni così importanti. E allora, chi meglio di Suzy Cortez per rappresentare la ‘Selecao’ in Russia? L’ex Miss Bum Bum ha regalato ai suoi fan (su Instagram ha quasi un milione di follower) un servizio fotografico decisamente hot per “lanciare”, al meglio, la Coppa del Mondo 2018.

A post shared by Suzy Cortez (@suzycortezoficial) on May 15, 2018 at 11:24am PDT

La bombastica brasiliana ha dato il meglio di sè, lasciando tutti a bocca aperta. Suzy è nota per la sua passione nei confronti del Barcellona e, in particolare, per Messi. Conduttrice TV e sotto contratto con Playboy, la 27enne brasiliana ha ora nel mirino solo Russia 2018. Non ci sono dubbi: ai prossimi Mondiali ci sarà anche lei ad infiammare i tifosi di tutto il mondo così come la bella Izabel Goulart.

A post shared by Izabel Goulart (@izabelgoulart) on Jan 16, 2018 at 3:13am PST

La splendida compagna del portiere del Psg Trapp ha infatti anch’essa nel mirino la Russia per mettere in evidenza le sue forme sexy. Recentemente la sexy modella brasiliana ha spiegato un segreto piccante che riguarda l’intimità con il portiere tedesco: “Lo facciamo circa quattro o cinque volte alla settimana. Dopo una vittoria importante, dormiamo a malapena. Quando il PSG perde una partita importante, so che non dovrei aspettarmi nulla. Neanche i tacchi alti o tutta la mia biancheria sexy aiuta, dopo una sconfitta non facciamo sesso”.

Victorya è la madrina per eccellenza!

Ma la madrina per eccellenza di questa manifestazione, è ufficialmente lei, la modella e conduttrice televisiva Victoria Lopyreva. La bionda madrina di Russia 2018 pare davvero essere interessata al pallone visto che è stata sposata con un calciatore. Capelli biondi sciolti e fisico da paura, ha già una certa conoscenza del pallone e oltre a essere ambasciatrice dei mondiali di calcio 2018 lo è già stata della Confederations Cup dello scorso anno.

A post shared by Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) on May 12, 2018 at 7:53am PDT

Nata nel 1983 a Rostov sul Don è diventata Miss Russia a vent’anni, quando già aveva cominciato la sua carriera di modella. Nel 1999 ha vinto il concorso Fotomodella del Don e una serie di altri titoli negli anni successivi. Studi musicali, pianoforte compreso, e una laurea in amministrazione imprenditoriale arricchiscono poi il suo eccellente profilo, non solo fisico. Oltre a quella di modella ha una carriera televisiva.

Ha condotto diversi programmi di generi diversi. Dicevamo degli amori. Ha infatti sposato un calciatore e il suo ex-marito è stato Fyodor Smolov, attaccante del Krasnodar. Con una madrina così, la Russia non potrà di certo fare brutta figura in casa propria.

E’ Sara la carica giusta per il Portogallo

Ma il Mondiale in Russia sarà però anche l’occasione per vedere l’ennesimo exploit di un campione come Cristiano Ronaldo. Dopo la finale di Champions League e l’ottima seconda parte di stagione con il suo Real Madrid, il campione portoghese dovrà degnamente concludere l’annata con un bel successo Mondiale. Dopo la conquista dell’Europeo 2016 allora, è tempo di affrontare gli avversari in Russia e chi meglio di Sara Sampaio per dare la giusta carica alla Nazionale del Portogallo.

La modella di fama internazionale sostiene la sua Nazionale indossando la maglia della squadra di Cristiano Ronaldo. Sexy come poche, Sara Sampaio oltre che essere una tifosa di calcio è anche modella di Victoria’s Secret (per cui sfilano le indossatrici più belle e famose al mondo) e di Calzedonia.

A post shared by Sara Sampaio (@sarasampaio) on Mar 20, 2018 at 11:30am PDT

Ben 6 milioni e mezzo le persone che la seguono su Instagram e una gallery di foto a dir poco mozzafiato che non potrà non gasare i portoghesi in Russia.

La Svezia della sexy Zhara Nilsson

Ma veniamo alle noti dolenti. Più che altro perchè sarà presente in Russia anche la Nazionale che ci ha negato la gioia di partecipare a questo Mondiale 2018. Stiamo parlando della Svezia che sarà presente dopo aver superato l’Italia allo spareggio di novembre. Anche la Nazionale scandinava sarà ben rappresentata in questo torneo da una vecchia conoscenza come Zhara Nilsson. La biondissima tifosa speciale di Ibrahimovic, rassegnata dalla mancata convocazione dell’ex Juventus, Inter e Milan, avrà ora il compito di caricare Guidetti e compagni.

A post shared by Zhara Nilsson (@zhara_nilsson) on Mar 23, 2018 at 5:49am PDT

Una carriera scintillante la sua culminata con l’attuale fama da modella internazionale ma iniziata con gli studi di musica a Londra. Oggi anche blogger a tutto tondo, la super Zhara, che su Instagram conta la bellezza di oltre un milione di followers, ha forme che non hanno nulla da invidiare a quelle delle nostre tifose che sono dovute rimanere fuori. Bionda, occhi chiarissimi, tatuaggi in bella mostra, un sorriso da urlo: la Nilsson si candida ufficialmente come madrina più sexy per la Svezia in questo Mondiale.

Vanessa Jeri pronta a spingere il Perù

Dopo una sorta di paura iniziale dovuta ad una presunta bocciatura della squadra peruviana dalla competizione, oggi la Nazionale sudamericana è invece pronta ad intraprendere questo cammino Mondiale nonostante l’assenza forzata del suo bomber Guerrero. Ecco, proprio la sua assenza, potrebbe essere colmata dalla spinta decisiva di una delle bellezze peruviane che maggiormente rappresenta questo splendido Paese.

A post shared by VANESSA JERI 🇵🇪 (@vanejeri) on Oct 10, 2017 at 3:55pm PDT

Stiamo parlando di Vanessa Jeri, modella, attrice, presentatrice tv e soprattutto grande tifosa dell’Allianz Lima, compagine peruviana di cui Vanessa è grande sostenitrice. La Jeri è anche seguitissima sui social e da amante del calcio ha festeggiato tantissimo, a suon di foto, la qualificazione del Perù a Russia 2018. La sua bellezza dirompente, il suo entusiasmo e la sua sensualità, saranno anch’essi fattori importanti per trainare la Nazionale peruviana a mantenere accesa il più al lungo possibile la fiammella del sogno Mondiale.