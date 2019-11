Sono trascorse ben 11 giornate di campionato in Serie A e fra sorprese, conferme e altri giocatori emersi in questo primo spezzone di stagione, c’è da evidenziare alcuni dei protagonisti che si sono messi maggiormente in luce. Prima dell’inizio ufficiale, questi erano dei perfetti sconosciuti, che forse non avrebbero mai giocato in Serie A e invece con il passare delle giornate stanno lasciando il segno in maniera tangibile accendendo i riflettori su di loro. Fra questi ci sono pochissimi italiani, ma tanti che hanno fatto parte dei settori giovanili delle nostre squadre, come ad esempio il difensore Kumbulla, cresciuto nel Verona e anche Kulusevski che dall’Atalanta ora è letteralmente esploso nel Parma di D’Aversa. Ma vediamo nel dettaglio chi sono gli altri che abbiamo voluto evidenziare per merito e per rendimento in campo.

Strefezza è la nota lieta della Spal

In attesa di capire se questa sera Semplici riuscirà a battere Ranieri in quello che tra Spal e Sampdoria è diventato un vero match salvezza, abbiamo provato ad analizzare la squadra di Ferrara. Non un inizio esaltante come ci aveva abituato in queste due stagioni, ma difficoltoso dovuto soprattutto ad alcuni ricambi. A fare la differenza sono state le fasce e soprattutto Gabriel Strefezza, brasiliano ma con doppio passaporto italiano. In 7 gare ha messo a segno 2 assist e dopo diversi anni fra Cremonese e Juve Stabia, questa è diventata davvero la sua grande occasione che l’esterno di fascia destra sta sfruttando alla grande nel non facile compito di sostituire una bandiera come Manuel Lazzari passato alla Lazio. Un profilo da seguire che oggi vale 700mila euro ma che presto potrebbe avere un prezzo e una valutazione sicuramente maggiore.

I numeri di Agudelo che hanno stregato Motta

Il gol da subentrato nel match d’esordio di Thiago Motta sulla panchina de Genoa contro il Brescia, ha inevitabilmente acceso i riflettori su Kevin Agudelo. Questo classe 1998 venezuelano che ha sorpreso tutti per qualità e grinta in mezzo al campo, un pò come tutti i sudamericani visti in questi anni in Serie A. Il suo valore di mercato parte già da una base di 1 milione e 30 e questo giustifica l’ottimo investimento fatto dal Genoa in fatto di talenti non è mai un passo indietro agli altri. Preziosi per lui in estate ha sborsato ben 2 milioni e mezzo versati nelle case dell’ Atletico Huila e la sensazione è che continuando così nonostante la sconfitta interna di ieri contro l’Udinese, possa incrementare ancora di più la sua valutazione complessiva.

Kulusevski assist-man, rivelazione (anche al Fantacalcio)

Ma se i primi due peccano leggermente dal punto di vista del rendimento, non si può dire lo stesso di Kulusevski che nonostante la comprensibile mancanza di continuità per una squadra come il Parma, anche nelle partite più difficili riesce a fare la differenza. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, proprio con i crociati sta facendo vedere le sue qualità. Partito inizialmente indietro nelle gerarchie rispetto al tridente studiato da D’Aversa con Inglese, Gervinho e Karamoh, Kulusevksi è diventato presto imprescindibile nel gioco dei crociati che hanno visto in lui un vero e proprio punto fisso, capace di smistare giocate interessanti, assist, gol e rendere le cose molto più semplici al tecnico del Parma. Oggi il suo rendimento è di 2 gol e ben 5 assist in 10 partite. Niente male per il macedone che oggi vale 6 milioni di euro e che sarà un ‘acquisto’ niente male a giugno per l’Atalanta.

Gol e grinta: Oliva si presenta così alla Serie A

Un gol per far sognare il Cagliari che adesso vede incredibilmente reale la zona Champions. Sta contribuendo a questo sogno dei sardi anche Christian Oliva, centrocampista centrale della squadra di Maran che schierato ieri a sorpresa sul campo dell’Atalanta al posto di Nandez, ha fatto la differenza realizzando anche il gol del definitivo 0-2 finale sul campo della squadra di Gasperini. Un mix fra tecnica e grinta, per uno che si ispira a Walter Gargano, ex Napoli sempre molto considerato fra gli uruguaiani. Già, perché Oliva è stato presto dal Nacional l’estate scorsa con un investimento di ben 5 milioni. Ha giocato 5 volte in stagione e ha realizzato questo gol importantissimo adesso. In un centrocampo composto dallo stesso Nandez, Nainggolan e Rog, fare la differenza è difficile ma adesso per Maran sarà davvero difficile scegliere. Vale già 5 milioni di euro.

Kumbulla sempre più leader del Verona

L’altra grande sorpresa di questo inizio stagione è il Verona che nonostante nessuno degli attaccanti sia riuscito ad andare in rete, si sta portando a ridosso delle grandi in classifica. La vittoria 2-1 sul Brescia al ‘Bentegodi’ è certificata dall’ennesima prova di forza della squadra di Juric che si poggia molto sulla compattezza del gruppo piuttosto che sulla qualità dei singoli.

Uno di questi è sicuramente Kumbulla, difensore albanese classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Verona e nato a Peschiera del Garda. Un talento cristallino, difensore centrale, capace anche di realizzare la sua prima marcatura in Serie A solo poche settimane fa. Ha già attirato su di sé le attenzioni dei grandi club e nonostante tutto lui continua con grande indifferenza e umiltà sulla sua strada. Già 9 presenze più 1 in Coppa Italia per un valore di mercato di 3 milioni.