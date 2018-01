La sfida per non retrocedere è aperta, anche nel calciomercato di gennaio. Dopo la prima vittoria in Serie A da parte del Benevento, anche il fanalino di coda campano sembra aver infranto il proprio tabù ed essersi gettato ufficialmente nella mischia. Per le altre, un fastidio in più e quindi un'attenzione maggiore su ciò che può offrire il mercato. Tanti giocatori di seconda scelta che però potrebbero permettere il salto di qualità tra i club che si sfidano per restare in massima serie. Guardando il prezzo, valutandone le caratteristiche e sperando di compiere la scelta giusta.

Benevento, prove di riscatto.

Il piccolo Benevento sembra aver fretta di diventare grande. Il successo, il primo in 19 gare, contro il Chievo Verona ha ridato speranze ad una piazza oramai sull'orlo della massima frustrazione. Adesso in classifica i campani sono sempre ultimi, a distanza siderale dalla Zona salvezza ma i 4 punti fanno ben sperare, tanto che la società si è già mossa sul mercato.

Acquistato Diabatè si punta su Bongonda.

Da De Zerbi è arrivato un nuovo giocatore d'attacco: Cheick Diabaté che arriva dall'Osmanlıspor. Un ‘carneade' che però potrebbe permettere di aumentare il potenziale offensivo o di essere un'alternativa a Coda che potrebbe partire per altri lidi. Ma le idee non si riducono ad un solo acquisto: per l’attacco resta aperta anche la pista che porta a Theo Bongonda, centravanti belga del Trabzonspor.

Genoa, Preziosi sul mercato.

Tra le squadre che si ritrovano invischiate al momento nelle sabbie mobili della salvezza c'è anche il Genoa di Preziosi. Che, come sempre, quando si apre il mercato, è tra i protagonisti assoluti con la classica girandola di giocatori, in prestito o in scambi alla pari. Il club rossoblù ha sondato la strada per arrivare ad Acquah dopo che al Toro è arrivato Mazzarri. Ma per la mediana si valutano anche Taider (Bologna) e Hiljemark (Panathinaikos).

Idea Castan per la difesa.

Il Genoa prova a rinforzarsi anche in difesa dove il tentativo principale è rivolto in Capitale: con la Roma si starebbe trattando per Leandro Castan, centrale difensivo che in giallorosso non trova più spazio. In vista di giugno, si studia anche qualche nuova mossa per la porta: con Perin pronto a partire, si tratta con Skorupski (Roma).

Sassuolo, fuga dalla salvezza.

Idea Pinamonti per l'attacco.

Il Sassuolo ha chiuso il 2017 con il botto risollevando la testa e rimettendo a posto una classifica che stava diventando pericolosa. La volontà di Squinzi è di fare un girone di ritorno da protagonista e quindi di rinforzarsi subito a gennaio. Per questo, sarebbe stata contattata l'Inter che in attacco ha un giocatore per nulla utilizzato ma che farebbe le fortune neroverdi: Pinamonti. L'attaccante italiano potrebbe arrivare in prestito fino a fine anno ma Spalletti lo stima e se non arrivassero rinforzi a Milano, difficilmente se ne priverebbe.

Spal, nuovi rinforzi a gennaio.

Bonifazi, Bjarnason, Capuano.

Anche la neo promossa Spal si sta preparando a cambiare pelle e ottimizzare quanto di buono ha fatto fino ad oggi in classifica. Per la difesa il preferito resta il granata Bonifazi, giovane e forte ma i granata difficilmente lo lasceranno partire subito. Per la mediana c’è interesse su una pista estera, che punta a Bjarnason dell'Aston Villa mentre per la difesa si sta contattando il Cagliari per Capuano.

Chievo e Verona, derby salvezza.

Da Matos a Giaccherini, i sogni scaligeri.

Le due veronesi sono alle prese con qualche scambio di secondo piano che permettano di sistemare dei vuoti in rosa. Il Verona vuole sempre un nuovo attaccante. Pecchia avrebbe anche individuato alcuni nomi che fanno al caso degli scaligeri, come Matos, Petkovic, Orsolini e Boyé. Il Chievo segue ancora Kurtic dell'Atalanta, mentre per l’attacco è ancora tutto da decidere. In stand by l’uscita immediata di Inglese verso Napoli, visto che il Chievo vorrebbe qualcosa in cambio. Si parla di Giaccherini ma si attende anche la risposta del giocatore.