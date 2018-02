Un difensore, due esterni offensivi, una punta. Totale calciatori infortunati: quattro. Le condizioni di De Sciglio, Cuadrado e Bernardeschi, Higuain rappresentano la nota dolente di questa Juventus che in Italia contende lo scudetto al Napoli mentre in Europa cerca l'impresa a Londra contro il Tottenham per accedere ai quarti di Champions. Nel derby Alex Sandro ha fatto da deus ex machina, Douglas Costa è una risorsa preziosa, Manduzkic ha recuperato e Dybala è (quasi) pronto per tornare in campo dall'inizio: le risorse ad Allegri non mancano di certo ma la situazione degli infortunati desta preoccupazione con il caso dell'ex Viola che è il più grave in assoluto.

Come sta Higuain?

L'attaccante argentino ha pagato dazio nel derby con il Torino alla malasorte: dieci minuti e poi è stato costretto ad abbandonare il campo dopo uno scontro di gioco con Sirigu. Trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra: il report medico, le urgenze del calendario (il 7 marzo c'è il ritorno di Coppa a Wembley) e la volontà di non rischiare il Pipita raccomandano cautela. Difficilmente sarà a disposizione per la partita contro l'Atalanta ma dovrebbe essere pronto per la sfida di Coppa Italia di mercoledì prossimo sempre contro i nerazzurri. L'obiettivo, però, è averlo bile per la sfida col Tottenham.

Cuadrado.

Fine marzo, non prima di allora. E' questa la data cerchiata in calendario per avere di nuovo a disposizione Cuadrado: l'esterno colombiano è ancora indisponibile dopo l'intervento chirurgico di fine gennaio per risolvere definitivamente il problema della pubalgia. Stagione finita (o quasi) per l'ex Viola.

De Sciglio.

Il derby contro il Torino ha lasciato il segno anche su di lui. L'esterno bianconero è stato costretto a marcare visita in infermeria a causa di un trauma distrattivo alla coscia sinistra. Due settimane di stop (al massimo 20 giorni), dovrebbe essere questo il tempo necessario per averlo di nuovo a disposizione. Ci sarà per la Champions? E' in dubbio.

Bernardeschi.

L'infortunio di Bernardeschi è il più grave rispetto ai compagni di squadra, col rischio che la sua stagione possa davvero considerarsi finita in anticipo. L’esterno azzurro è fermo per il trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro (altra scoria del derby vinto col Toro): dovrà restare fermo per 20 giorni e poi, in base ai riscontri medici, si deciderà se procedere con la terapia conservativa oppure intervenire chirurgicamente. Si attende una risonanza magnetica che sarà effettuata la prossima settimana.