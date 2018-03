Il big match del prossimo weekend sarà a Torino. Occhi puntati sulla sfida tra Juventus e Milan che dirà a tutti di che pasta siano fatti i rossoneri di Rino Gattuso all'esame Juventus. Un test fondamentale per la corsa rossonera alla Champions League ma anche per i bianconeri di Allegri nel tenere a freno il ritorno del Napoli fattosi sotto a -2 lunghezze dalla vetta. Ma a favore dei padroni di casa, oltre ad un pronostico che li vede in vantaggio sulla carta, anche l'effetto Allianz Stadium, la casa bianconera dove il Milan è sempre uscito a testa bassa.

Test-match contro la Juve, prove per il derby

Un problema in più per il Milan che si appresta alla trasferta più delicata di questa parte di stagione. Arriva dopo l'esclusione dall'Europa League e diventerà anche un anticipo della finale di Coppa Italia. Insomma, elementi tutti che porteranno i rossoneri agiocarsi ben più dei classici tre punti in palio. Perché fermare la Juve – oltre a riaprire definitivamente la corsa scudetto – darebbe un fortissimo segnale positivo anche a ridosso del recupero del derby contro l'Inter.

Nel segno di Gattuso

E se l'Allianz Stadium è decisamente un tabù per il Diavolo, c'è anche l'altra faccia della medaglia di certo molto più positiva e stimolante. E riguarda proprio Ringhio Gattuso. Fu l'attuale allenatore del Milan a decretare l'ultimo successo in casa bianconera, con un gol. E visto che di reti in carriera ne ha segnate davvero poche, il ricordarlo acquista ancor più valore.

La rete-partita arrivò grazie ad una sponda di Ibrahimovic che innescò il sinistro sporco di Gattuso che indossava anche la fascia di capitano, approfittando di un intervento difettoso di Buffon: 0-1 finale. Era il 5 marzo 2011 e anche se si giocava ancora all'Olimpico nulla toglie a quella vittoria: tecnicamente era in casa della Juventus.

Altro ricorso storico di quella sfida: a vincere fu anche Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus: nell'1-0 rossonero era seduto sulla panchina del Milan e battè l'allenatore della Juventus, Del Neri.