Sicuramente si conoscono bene Leonardo Spinazzola e Matteo Politano, sono nati entrambi nel 1993 e quindi si sfidano sin da quando sono ragazzini e sono entrambi, da tempo, nel giro della Nazionale, ma da qualche giorno i loro nomi sono stati sistematicamente abbinati per uno scambio di mercato, poi fallito, che li ha coinvolti. E questo mancato scambio li ha uniti ancora di più, Spinazzola ha scritto un post sui social, dopo la partita giocata a Marassi, e ha ricevuto un ‘cuoricino' da Politano, rimasto ulteriormente deluso. Perché l'esterno difensivo con la Roma gioca, mentre quello nerazzurro è rimasto ai margini.

Il post di Spinazzola e il cuore di Politano

Rientrato nella Capitale, Spinazzola ha ritrovato il posto da titolare e contro il Genoa ha giocato 90 minuti, dopo la partita il difensore polemicamente ha scritto: "Lasciamo parlare il campo. Grande vittoria. Grande prestazione", a corredo un paio di emoticon di carattere. A stretto giro quel post ha ottenuto decine di like, tantissimi commenti tra cui pure quello di Matteo Politano, che non ha scritto parole, ma ha messo tre cuori rossi, insomma un modo molto esplicito di felicitarsi con l'amico. Spinazzola ha ricambiato dopo una dozzina di minuti, mostrando i muscoli e postando anche lui un cuoricino.

in foto: Spinazzola in campo in Genoa–Roma.

La trattativa per lo scambio tra Spinazzola e Politano

La storia è nota. Inter e Roma trovano l'accordo per scambiarsi i due giocatori, ma al momento della firma i nerazzurri chiedono un ulteriore test fisico a Spinazzola, la Roma si mette di traverso dicendo che bastavano le visite già effettuate. Così è nato lo stallo, superato in un secondo momento, poi è arrivato un ulteriore stop, con entrambi i calciatori che sono tornati definitivamente alla base. Domenica prima di Lecce-Inter, Marotta ha detto che il club nerazzurro voleva ulteriori visite perché quello era un affare da 55 milioni di euro. Il d.s. giallorosso Petrachi ha risposto poche ore dopo attaccando i dirigenti dell'Inter, ma ha anche detto che la Roma è disposta a chiudere la trattativa per Matteo Politano.