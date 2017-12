Si chiama Michael Scarf ha 18 anni e un fisico da corazziere (alto 187 cm), gioca nella Primavera del Napoli in prestito dal Carpi e ha un valore di mercato di appena 75 mila euro. L'assenza di Ghoulam per infortunio (l'algerino è in fase di riabilitazione) e la squalifica di Mario Rui hanno spinto Sarri a chiamare il ragazzo della selezione giovanile aggregandolo al gruppo che domani sera (ore 20.45) sarà in campo a Crotone per l'anticipo della 19a giornata di Serie A. Un gol in Youth League (nella sfida con il Manchester City), 17 presenze in stagione (tra campionato e coppa) rappresentano lo score del terzino sinistro di origine ghanese, classe '99. Alle spalle dei più grandi ci sarà lui mentre Maggio e Hysaj (dirottato per l'occasione sulla corsia mancina) saranno in campo dall'inizio. Tra i convocati anche il giovane Leandrinho.

L'elenco dei convocati: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Scarf, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Rog, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Ounas, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Leandrinho, Mertens, Insigne.

Le probabili formazioni di Crotone-Napoli.

Un Napoli lanciato in classifica (45 punti, +1 sulla Juventus) cerca la vittoria per conservare la vetta e fare proprio il titolo di campione d'inverno. Crotone quartultimo a 15 punti (-30 rispetto agli azzurri) e con la necessità di commettere altri passi nella corsa salvezza. Alla vigilia della sfida il tecnico, Zenga, s'è detto un ammiratore del collega partenopeo e proverà a fermare il tridente dei fenomeni (Insigne, Mertens, Callejon) con le armi a disposizione: ‘garra' (intensità agonistica), spazi stretti e massima attenzione. L'ex portiere dell'Inter, però, non sarà in panchina perché squalificato.

Qui Crotone. Senza Ajeti (squalificato) toccherà a Sampirisi ad agire al centro del pacchetto arretrato con Ceccherini o Simic, lasciando il posto a destra a Faraoni e con Martella a sinistra. A centrocampo Barberis srà affiancato da Rohden e da Mandragora. Tridente in attacco – almeno sulla carta – con Budimir punta centrale, Stoian e Trotta ai suoi lati. Possibile che al posto di quest'ultimo ci sia Tonev che ha caratteristiche meno offensive e garantisce maggiore copertura.

Qui Napoli. Al centro della difesa ci saranno come sempre Koulibaly e Albiol con Maggio e Hysaj sulle corsie laterali. Centrocampo imperniato su Allan, Jorginho ed Hamsik, in avanti il tridente con Callejon, Mertens ed Insigne.

Crotone (4-3-3) Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Simic, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora; Trotta, Budimir, Stoian. Allenatore: Carbone (Zenga squalificato).

Napoli (4-3-3) Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri.

Napoli coi favori del pronostico, quote pazze per il risultato esatto.

Favori del pronostico tutti dalla parte del Napoli. Le quote delle agenzie di scommesse hanno una valutazione bassa per la vittoria degli azzurri (1.22) mentre pagano 12 volte la posta il successo del Crotone. Media la valutazione del pareggio, pagato a 6.00. Quanto al risultato esatto della sfida, sono altissime le quote relative a un successo dei calabresi come indicato da bwin: si passa da 23.00 dell'1-0, alla quota 101 del 2-0 fino a 251 volte la posta per un match che può terminare con più gol (sia in caso di pareggio – 4-4 -, sia di vittoria di una delle due formazioni dal 3-1 al 3-4).