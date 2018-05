Si è sfiorata la tragedia in Spagna, verso le 12, con una gradinata che ha ceduto sotto il peso dei tifosi che erano accorsi allo stadio per salutare uno dei miti assoluti del calcio iberico, Andrès Iniesta. Fortunatamente, tutto si è risolto con tantissima paura, scene di panico e diversi feriti, nessuno in gravi condizioni.

Il crollo all'improvviso. Il fatto è accaduto durante un'intervista televisiva all'asso spagnolo Andres Iniesta che ha deciso di lasciare il Barcellona a fine anno e sta maturando l'idea di salutare anche la nazionale spagnola dopo il Mondiale estivo in Russia. All'improvviso è crollata la tribuna dello stadio di Satalia, nel quartiere Poble Sec di Barcellona, dove era assiepato il pubblico accorso per la presenza del centrocampista del Barça e della Roja. Fortunatamente non ci sono feriti gravi ma il bilancio è comunque pesante: 18 persone sono state contuse e medicate.

Paura all'ora di pranzo. L'incidente è avvenuto intorno a mezzo giorno mentre si stava registrando un'intervista a Iniesta. La tribuna era stata installata dalla produzione del programma e non apparteneva al campo era presente per ospitare i tifosi accorsi a seguire l'avvenimento. Ad un tratto, riferiscono i testimoni oculari, è crollata provocando il ferimento lieve di un gruppo di persone a causa di contusioni.

La corsa in ospedale. Due dei feriti, che erano per lo più tifosi e sostenitori del Barça, uno dei quali un bambino, sono stati trasferiti subito in un ospedale di Barcellona per essere curati ma le loro condizioni non appaiono gravi.

Aperta un'inchiesta da parte della polizia. La gradinata era stata costruita in legno, alta circa un metro e mezzo e faceva parte della scenografia della trasmissione, all'interno del programma Chester. La polizia catalana ha aperto un'inchiesta per determinare le cause dell'incidente e le probabili responsabilità della produzione televisiva.