Cristiano Ronaldo non può essere criticabile. Lo ha stabilito Nacho, il difensore spagnolo suo compagno di squadra al Real Madrid. Per lui, Cr7 è intoccabile, un'icona sulla qualche non può pendere alcun tipo di macchia. Il motivo? Semplice: scende in campo per essere decisivo e lo è sempre, i numeri lo confermano. Tutto il resto sono chiacchiere da bar, facili ironie, pretestuose lamentele per cercare di gettare qualche ombra su un fenomeno dalla luce cristallina.

Se possono essere pensieri dettati dall'opportunismo di chi si voglia ingraziare il migliore (e più influente) compagno di squadra si è liberissimi di farlo ma le parole di Nacho, dopo l'amichevole della Roja ai campioni del Mondo in carica terminata 1-1 hanno il supporto dei dati, incontrastabili.

Cristiano Ronaldo in questa stagione ha iniziato sotto tono, quasi a rilento con la maglia del Real Madrid, segnando appena 4 gol in 14 partite. Un avvio inconsueto che però è stato cancellato subito visto che il campione portoghese si è riscattato, esultando 37 volte in 35 partite.

Il tutto a 32 anni, quando molti suoi colleghi sono già in parabola discendente, Cristiano Ronaldo appare in costante ascesa, migliorandosi di stagione in stagione. Basti pensare l'ultima dove ha conquistato l'ennesima Champions League, il Pallone d'Oro e l'Europa con la maglia della nazionale portoghese

Non capisco come si possa criticare Cristiano Ronaldo. La verità è che trasforma in gol ogni cosa tocchi. Quando abbiamo finito di giocare contro la Germania, ho saputo che aveva segnato due gol in cinque minuti contro l'Egitto. Per noi è stata una grande notizia. Spero mantenga questi livelli fino alla fine della stagione.

Il finale dell'attuale stagione è più che convincente. Con il Portogallo si è ripreso il posto da titolare che aveva lasciato vacante dopo il grave infortunio che gli fece saltare la finale degli ultimi Europei e si appresta a giocarsi tutte le chance per l'avventura russa il prossimo giugno. Con la maglia del Real è intatta la speranza di alzare un'altra Champions: ai quarti l'ostacolo è la Juventus, ma per Cr7 nulla è impossibile