Un Cristiano Ronaldo ‘bionico' ha fatto ‘irruzione' durante il Carnevale di Viareggio. Tra i carri allegorici protagonisti della prima sfilata della 147^ edizione dello storico Carnevale, in programma fino al 25 febbraio, il portoghese della Juventus ha catalizzato l'attenzione dei presenti. Cr7 appare nelle sembianze di ‘Iron Man', supereroe dei fumetti Marvel mentre fa mostra dei propri muscoli e di un corpo perfetto. Unico particolare che non rende onore al campione bianconero, il volto non riuscitissimo.

I carri allegorici, Cr7 formato supereroe

Tra i tanti personaggi raffigurati in cartapesta (da Trump a Salvini, passando per Greta Thunberg) spunta dunque, anche Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è stato spesso definito come extraterrestre, ma per l'occasione i maestri che preparano i Carri di Viareggio lo hanno rappresentato in un’inedita versione robotica. Cristiano Ronaldo appare mentre flette i muscoli, coperto da una temibile armatura d'acciaio che ricorda da vicino la corazza dell’eroe Marvel, Iron Man. Una raffigurazione che evidenzia la ‘potenza' del portoghese che anche in Serie A sta dando il meglio di sè, sia nelle prestazioni sia nei gol segnati.

La macchina del gol

Eletto miglior giocatore del campionato nella stagione 2018/2019, al suo primo anno in Serie A, Cristiano Ronaldo in questo campionato sta trascinando la Juventus all'ennesima impresa. Il portoghese dopo un avvio quasi sotto tono, si è ritrovato subito dopo la pausa invernale, mostrando una forma fisica perfetta e un ritorno al feeling con il gol. Cr7 va a segno da 9 partite di fila e in 70 incontri (tra Serie A e Coppe) in bianconero ha già segnato 50 reti. Con i 28 gol alla sua prima stagione in Italia si era portato a metà dell'opera e ora, grazie ai i 22 gol realizzati fin qui, è salito al secondo posto della classifica dei migliori marcatori stranieri, dietro a Shevchenko.