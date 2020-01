Quanto hai segnato più di 700 gol in carriera è altamente probabile che prima o dopo realizzerai un gol simile o identico a uno che hai fatto già, difficile però ripetere la stessa giocata, chiusa nello stesso meraviglioso modo e sempre in una partita di coppa nazionale. E per rendere tutto ancora più magico va messo a verbale che Cristiano Ronaldo ha realizzato un gol identico a distanza di sette anni, e ora di primavere ne ha quasi 35.

La perla di Cristiano Ronaldo in Juve-Roma di Coppa Italia

Nella gara dei quarti di finale di Coppa Italia la Juventus ha sconfitto per 3-1 la Roma e si è qualificata per le semifinali (sfiderà Milan o Torino). Il gol che ha sbloccato il risultato lo ha realizzato Cristiano Ronaldo che al 26’ ha ricevuto un pallone fantastico da Higuain, si è allargato sulla fascia, è scattato, è entrato in area di rigore, ha eluso il ritorno di due calciatori della Roma (Florenzi e Mancini) e con un diagonale davvero molto preciso ha messo il pallone nell’angolino, Pau Lopez si è tuffato ma non è riuscito nemmeno a toccare il pallone. Un gol bellissimo, l’ennesimo di questo momento magico. CR7 ha segnato in tutte le ultime sette partite di Serie A (undici le reti).

in foto: Il diagonale con cui Cristiano Ronaldo ha freddato Lopez.

Ronaldo emula se stesso, gol identico con il Real in Coppa del Re

Riavvolgendo il nastro si nota come Cristiano Ronaldo abbia realizzato un gol esattamente identico a quello siglato ai giallorossi. Era la stagione 2012-2013 e nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa del Re il Real Madrid ospitò il Celta Vigo, dopo aver vinto già nettamente all’andata. I blancos si imposero per 4-0 al Bernabeu, Ronaldo realizzò tre reti, l’ultimo arrivò all’87’. A guardarlo oggi si può dire che è un film già visto: il portoghese si allarga, riceve un grande pallone da Higuain, avanza e con un diagonale splendido insacca, quella partita poi avrà un altro gol, firmato da un altro juventino Khedira. Quel Real però si fermò alle semifinali di Coppa del Re, e pure di Champions.