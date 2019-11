I problemi fisici sono alle spalle, e probabilmente è dimenticata, o quasi, anche la sostituzione di Sarri in Juventus-Milan. Cristiano Ronaldo si è allenato con i compagni di squadra, ha dimostrato di essere pronto e sarà in campo con il Portogallo giovedì sera quando i campioni d'Europa giocheranno contro la Lituania, una partita che potrebbe teoricamente già dare la matematica qualificazione a Euro 2020.

Cristiano Ronaldo si allena con il Portogallo

Si è allenato regolarmente agli ordini del c.t. Fernando Santos Ronaldo che non si è perso un minuto dell'allenamento ed è stato sempre al fianco dei compagni, ciò significa che non ha svolto alcun tipo di lavoro personalizzato. La stampa locale ha fatto sapere di aver visto CR7 di buon umore, segno che il cinque volte Pallone d'Oro è volato in patria tranquillo, non ha portato con sé gli strascichi polemici del cambio e dell'anticipato addio allo Stadium, è andato via quando Juve-Milan non era ancora terminata. Di Ronaldo ha parlato anche l'attaccante Gonçalo Paciência che ha detto:

Non so se è pronto, non ho una laurea in medicina, ma l'ho visto bene. La cosa più importante è che è qui, perché è il migliore al mondo.

Il Portogallo a caccia della Qualificazione a Euro 2020

Il Portogallo dovrà sudare per qualificarsi a Euro 2020. La strada non è improba, ma sicuramente nessuno pensava che Ronaldo e compagni avrebbero dovuto arrivare fino all'ultima giornata per ottenere la qualificazione. L'Ucraina ha vinto il Gruppo B, ha 19 punti, seguono il Portogallo a 11 e la Serbia a 10. Nel prossimo turno i portoghesi affronteranno la Lituania, mentre la Serbia e il Lussemburgo e presumibilmente si deciderà tutto all'ultima giornata, in cui Cristiano Ronaldo sarà chiamato agli straordinari e guiderà la squadra in Lussemburgo, mentre la Serbia ospiterà l'Ucraina.